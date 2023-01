Nachbarin im Altenzentrum Breckerfeld als Lebensretterin

Breckerfeld. Die Feuerwehr Breckerfeld rettete in der Silvesternacht einen Mann aus seiner Wohnung, der sich nicht mehr erheben konnte.

Insgesamt vier Einsätze beschäftigten die Freiwillige Feuerwehr in Breckerfeld um den Jahreswechsel. Mit den Geschehnissen in Hagen war das alles allerdings Gott sei Dank nicht zu vergleichen.

Am Samstagabend wurde um 18.55 Uhr Stadtalarm ausgelöst, da ein Rauchwarnmelder im Altenzentrum am Hansering Signale gab. Bei Ankunft an der Einsatzstelle wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr durch einen Angehörigen der betroffenen Bewohnerin, der selbst Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr in einer Nachbargemeinde ist, in die Lage eingewiesen.

Die 101 Jahre alte Dame hatte einen Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Dieser war bereits abgelöscht worden, so dass die Feuerwehr nur noch Belüftungsmaßnahmen sowie die Betreuung der Seniorin übernehmen musste.

Am frühen Sonntagmorgen wurden zwei kleinere Brände – ein brennender Mülleimer am Glörparkplatz sowie ein Lagerfeuer am Hansering/Vor dem Tore – gelöscht.

Beim Kochen hingefallen

Um 2.50 Uhr in der Silvesternacht wurde dann erneut ein ausgelöster Rauchwarnmelder im Altenzentrum am Hansering gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, stellte sie starken Brandgeruch fest, zudem hatten mehrere Rauchwarnmelder Alarm ausgelöst. Eine verschlossene Wohnung im ersten Obergeschoss war verraucht.

Eine Nachbarin gab an, es könne sich noch eine Person in der Wohnung befinden. Daraufhin erhöhte die Feuerwehr die Alarmstufe auf Brand im Gebäude mit Menschenrettung, was die Alarmierung weiterer Einheiten sowie einer überörtlichen zweiten Drehleiter aus Ennepetal zur Folge hatte.

Ein erster Trupp drang unter schwerem Atemschutz in die Wohnung ein und stieß tatsächlich auf einen am Boden liegenden Mann (77), der beim Kochen hingefallen war und sich nicht mehr erheben konnte.

Angebranntes Essen auf dem Herd

Der Senior wurde von der Feuerwehr aus der Wohnung gebracht und durch den Rettungsdienst mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert. Die Ursache für die starke Rauchentwicklung war auch hier angebranntes Essen auf dem Herd. Den angebrannten Topf schleppten die Feuerwehrleute ins Freie, lüfteten die Wohnung und kontrollierten den Bereich um den Herd mit einer Wärmebildkamera.

Nach Übergabe der Wohnung an die Polizei konnte der letzte Feuerwehreinsatz in dieser Nacht beendet werden. Den installierten Rauchwarnmelder sowie der aufmerksamen Nachbarin ist es zu verdanken, dass der alte Mann gerettet werden konnte.

