Ein Streit unter Nachbarn ist in Hagen-Altenhagen eskaliert.

Hagen Nachbarschaftsstreit endet in Schlägerei mit Eisenstange

Altenhagen. In Altenhagen eskaliert ein Streit unter Nachbarn. Ein Mann greift plötzlich zur Eisenstange und schlägt zu. Drei Personen werden verletzt:

Bei einer Schlägerei mit einer Eisenstange sind in Hagen-Altenhagen drei Personen verletzt worden. Am Mittwochabend rückten gegen 20 Uhr mehrere Streifenwagen in die Boeler Straße aus. Auf Höhe der Seilerstraße kam es kurz zuvor zu einer Schlägerei. Als die Beamten eintrafen, hatten sich einige Personen bereits entfernt.

Streit eskaliert – Mann greift zur Eisenstange

Nach bisherigen Ermittlungen gerieten zwei Brüder (32, 34) mit einem 25-jährigen Nachbarn in einen Streit. Dabei griff der 32-Jährige zu einer Eisenstange und schlug auf den 25-Jährigen ein. Auch der 34-Jährige eilte hinzu, als sich zwei scheinbar Unbeteiligte in die Auseinandersetzung einmischten.

Alle drei Personen wurden leicht verletzt. Im Rahmen der Fahndung nach weiteren Tatbeteiligten stellten die Polizisten bei einem 20-Jährigen ein beidseitig geschliffenes Springmesser sicher, welches sie beschlagnahmten. Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz vorgelegt. Die Kripo hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen.

