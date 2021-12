Nachfolger für „Schnitt-Stelle 2“ in Breckerfeld gesucht

Breckerfeld. Claudia Kuhnig will einen ihrer beiden Friseursalons in Breckerfeld an einen Nachfolger übergeben. Konkurrenz fürchtet sie nicht.

Einfach so aufgeben, einfach den Laden abschließen? Einfach einen radikalen Schlussstrich ziehen? Claudia Kuhnig schüttelt den Kopf: „Nein“, sagt sie, „das kann ich nicht. Und das will ich auch nicht. An dieser Stelle gehen wir jetzt in vierter Generation unserem Handwerk nach.“

„Schnitt-Stelle 2“ heißt der Friseursalon an der Ecke Denkmalstraße/Schulstraße. Drei Generationen lang hat hier die Familie von Barbette Thom den Breckerfeldern die Haar geschnitten, im Jahr 2013 hat Claudia Kuhnig, die nur wenige Meter entfernt in der Schulstraße mit dem „Salon Schourp“ einen weiteren Laden betreibt, den Salon übernommen. Jetzt sucht sie für die „Schnittstelle zwei“ (nicht für den Salon Schourp, den sie selbst weiter betreiben möchte), einen Nachfolger.

Viele treue Kunden

„Ich will mich selbst einfach kleiner setzen“, sagt Klaudia Kuhnig. „Im Sommer 2022 vollende ich mein 45. Berufsjahr. Da darf es dann endlich mal ein bisschen ruhiger werden.“

Die neue Konkurrenz quasi vor der eigenen Tür fürchtet die Friseur-Meisterin nicht. „Es hat ja hier in Breckerfeld in den letzten Jahrzehnten immer mehrere Friseure gegeben. Wir sind alle klar gekommen, haben uns gut vertragen. Hinzu kommt, dass ich viele treue Kunden habe, die schon seit Jahren zu mir kommen. Einige sogar von außerhalb.“

Preiskampf in der Branche

Daran hat auch die zunehmende Günstig-Konkurrenz in der Branche nichts geändert, die Claudia Kuhnig gleichwohl ärgert. „Ich bezahle meine Angestellten ordentlich. Das haben sie auch verdient, wenn sie an manchen Tagen viele Stunden im Salon stehen. Aber unter diesen Umständen kann man mit den Billiganbietern eben nicht konkurrieren.“

Die Mitarbeiter der „Schnitt-Stelle 2“ wissen von den Plänen ihrer Chefin. Eine Übergabe soll nach Möglichkeit Ende des nächsten Jahres erfolgen.

