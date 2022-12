Stets eine beliebte Veranstaltung: „Blau unterm Baum“ in Hagen. Hier ein Archivbild aus den vorangegangenen Jahren .

Kommentar Nachlese zu „Blau unterm Baum“ in Hagen: Einfach friedlich

600 Besucher, deutliche behördliche Präsenz und nur ein Einziger, der über die Stränge schlug. Ein Kommentar zu „Blau unterm Baum.“

Rund 600 Menschen waren zu „Blau unterm Baum“ am Vorabend des Heiligen Abends an die Ecke Hohenzollernstraße/Elberfelder Straße gekommen, um zu feiern. In einer kurzen Nachlese der Polizei, die genau wie der Stadtordnungsdienst mehr als deutlich präsent war, wird schnell klar: Es war, abgesehen vom usseligen Wetter, ein toller Abend für alle Teilnehmer.

Lediglich einer meinte, sich die Kräfte des Stadtordnungsdienstes körperlich angehen zu müssen. Er verbrachte „Blau unterm Baum“ dann im Polizeigewahrsam.

Dass das Fazit so friedlich ausfällt, tut gut zu hören nach den chaotischen Zwischenfällen, die sich zum Beispiel noch in der Halloween-Nacht in der City ereignet hatten und ist ganz sicher auch ein Ergebnis behördlicher Präsenz. Hoffen wir, dass es im nächsten Jahr dann zusätzlich trocken bleibt.



