Nachwuchsförderung von Hagener Bäckerei wird belohnt

Hagen. Verdientes Schulterklopfen von der Agentur für Arbeit für die Stadtbäckerei Kamp: Für gute Ausbildungsarbeit gibt es ein Zertifikat.

Die Agentur für Arbeit Hagen hat die Stadtbäckerei Kamp GmbH in Hagen mit dem „Zertifikat für Nachwuchsförderung“ der Bundesagentur für Arbeit ausgezeichnet. Die Urkunde wird an ausgewählte Betriebe verliehen, die sich besonders für die Ausbildung von Jugendlichen eingesetzt haben.

„Gerade in der jetzigen Situation ist es von immenser Bedeutung, ein Zeichen für Ausbildung zu setzen. Nicht nur in Zeiten des großen Fachkräftebedarfs bekennt sich die Stadtbäckerei Kamp GmbH in vorbildlicher Weise zur Ausbildung junger Menschen. Auch die Pandemie konnte dieses Engagement nicht beeinträchtigen. Jedes Jahr werden junge Menschen in den Berufen Bäcker/in und Fachverkäufer/in Lebensmittelhandwerk ausgebildet. Qualität und Kontinuität sprechen für sich.

Ausbildung als Traditionsthema

Kamp fördert das Thema Ausbildung auf verschiedenste Weise, wie durch regelmäßige Teilnahme an Schul- und Berufsinformationsveranstaltungen sowie an Ausbildungsmessen, außerdem mit vielfältigen Praktika-Angeboten“, so Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen, bei der Übergabe der Urkunde für das langjährige herausragende Engagement an die Unternehmer Martin Kamp und Stefanie Kamp im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Backhaus an der Schwerter Straße.

„In unserem traditionsreichen Familienbetrieb bilden wir schon immer junge Menschen zu kompetenten Fachleuten aus, so dass aus unseren Azubis von damals unsere Meister von heute geworden sind. Als Eltern wissen wir aus eigener Erfahrung, wie wertvoll ein in jeder Hinsicht sicherer Ausbildungsplatz bei einem verlässlichen Arbeitgeber für Jugendliche ist und möchten auch deshalb dazu beitragen, jungen Menschen mit einer fundierten, handwerklichen Ausbildung einen guten Start ins Berufsleben zu bieten“, so Stefanie und Martin Kamp. „Wir sind stolz darauf, dass unsere Leistungen nun auch durch diese Auszeichnung von der Bundesagentur für Arbeit anerkannt werden. Gleichzeitig ist es ein wichtiges Signal, dass Kamp die richtige Adresse für eine attraktive und erfolgreiche Ausbildung ist.“ Die Stadtbäckerei Kamp GmbH ist ein Hagener Familienunternehmen mit Tradition. 1964 hatte Bäckermeister Horst Kamp die kleine Bäckerei seiner Schwiegereltern übernommen und ein Filialnetz aufgebaut. 1995 wurde das moderne Backhaus im Hagener Norden errichtet.

300 Mitarbeiter, 30 Filialen

Im Jahre 2000 wurde mit dem Stadtcafé in der Hagener Fußgängerzone ein neuer Treffpunkt eröffnet, dem Cafés in Gevelsberg und Iserlohn folgten.

Heute führt Bäcker- und Konditormeister Martin Kamp, unterstützt von seiner Ehefrau Stefanie, die Stadtbäckerei mit mehr als 300 Mitarbeitern und mehr als 30 Fachgeschäften in Hagen und Umgebung.

Die Stadtbäckerei Kamp GmbH nutzt bei der Nachwuchskräftegewinnung seit Jahren das Dienstleistungsangebot der Agentur für Arbeit Hagen. Unternehmen aus der Region, die ausbilden wollen, erreichen den Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit unter Tel. 0800 4 5555 20 oder Fax 02331 202-548 sowie per E-Mail an Hagen.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen