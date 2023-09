Die Sanierungsarbeiten am Ruhrwehr in Hengstey gehen in ihre nächste Etappe.

Technik Nächste Etappe bei Sanierungen am Wehr in Hagen-Hengstey

Hengstey. Wer in diesen Tagen am Hengsteysee unterwegs ist, kann die Arbeiten am Beach-Club sowie am Wehr bewundern.

Im Rahmen des Gesamtprojekts zur Sanierung der Wehranlage am Hengsteysee in Hagen, mit der im Jahr 2015 begonnen wurde, werden nun die umfangreichen Wehrsanierungsmaßnahmen am Wehrfeld 2 fortgeführt. Seit April war der Ruhrverband über einen Zeitraum von fünf Wochen mit der Einhausung beschäftigt, um die Wehrwalze im Anschluss mit einem Sandstrahlgerät drei Wochen lang entschichten zu können.

Alle Nieten werden ausgetauscht

Derzeit stehen De- und Remontagearbeiten im Stahlbau bevor, die bis voraussichtlich Ende des Jahres andauern werden. Hierbei werden Träger, Profile und Bleche sowie Verbindungselemente wie zum Beispiel Nieten ausgetauscht. Im Anschluss daran wird der Korrosionsschutz mittels Polyurethan-Neubeschichtung wiederhergestellt. Die Wehrwalze wird dann auf der Luftseite in neuem, türkisfarbenem Glanz erstrahlen.

