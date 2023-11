Nächste Etappe - Enervie erneuert Rohre am Kirchenberg

Neue Rohrleitungen: Voraussichtlich bis Jahresende wird der Verkehr an der Berliner Allee in Hohenlimburg-Elsey per Ampel geregelt.

Hohenlimburg Enervie erneuert in Elsey die Rohre unter der Straße. Nun startet die nächste Etappe. Eine Baustellenampel ist eingerichtet:

Neue Leitungen für Strom, Wasser, Gas und Kommunikation verlegt Netzbetreiber Enervie schon länger am Kirchenberg in Hohenlimburg. Nun startet die nächste Etappe der Arbeiten auf der Berliner Allee, im Abschnitt zwischen der Straßenecke Im Sonnenwinkel und dem Parkplatz am Erich-Berlet-Stadion. Eine Baustellenampel ist eingerichtet und regelt den Verkehr in dem Abschnitt halbseitig. Die Bauarbeiten seien bis Ende dieses Jahres angesetzt, so Netzbetreiber Enervie auf Anfrage. „Wie lange die Arbeiten tatsächlich dauern ist auch witterungsabhängig“, so Andreas Köster, Sprecher Enervie. Im Zweifel werde die Baustelle winterfest gemacht und die Arbeiten im Frühjahr 2024 fortgesetzt.

Leitungen werden erneuert

Mit umfangreichen Tiefbauarbeiten erneuert Netzbetreiber Enervie etappenweise die Rohre für Strom, Wasser, Gas und Kommunikation auf einem rund 810 Meter langen Abschnitt der Berliner Allee. Derweil sind die Arbeiten an der neuen Gasleitung im Elseyer Zentrum weitestgehend abgeschlossen.

