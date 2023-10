Netz-Ganoven ergaunern bei Hagener vierstelligen Betrag

Hagen. Der Betrug von Netz-Ganoven kommt einen Hagener teuer zu stehen.

Erneut ist ein Hagener in einem Online-Chat von Ganoven um sein Geld gebracht worden. Der 64-jähriger Mann überwies am Donnerstagnachmittag einen vierstelligen Betrag an Betrüger, die sich zuvor in einer WhatsApp-Nachricht als dessen Tochter ausgegeben hatten.

Unbekannte Telefonnummer

Zunächst erhielt der Mann eine Nachricht von einer ihm unbekannten Telefonnummer. In dieser gab sich der Absender als Tochter des 64-Jährigen aus. Zusammen mit dem Hinweis auf die neue Handynummer baten die Betrüger den Mann um die Überweisung eines vierstelligen Geldbetrages. Eine Aufforderung, die der Vater prompt nachkam. Erst in einem späteren Telefonat mit Familienangehörigen fiel der Betrug auf. Der 64-Jährige erstattete Strafanzeige wegen des Betruges. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

