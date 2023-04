An der Kreuzung von Nöh- und Weststraße in Vorhalle wird eine sogenannte Vier-Phasen-Ampel installiert. Das soll weniger Unfälle garantieren, verlängert aber zugleich die Wartezeiten für Autofahrer.

Verkehr Neue Ampel: Kreuzung in Hagen wird aufwändig umgebaut

Hagen. An der Bundesstraße 226 in Hagen soll eine Unfallkreuzung entschärft werden. Das gestaltet sich aufwändiger als geplant.

Die Einrichtung der neuen Ampelschaltung an der Kreuzung von Nöh- und Weststraße in Hagen gestaltet sich wesentlich aufwändiger als angenommen. Mittlerweile steht fest, dass es nicht ausreicht, die Lichtsignale der bestehenden Ampel auf die gewünschten Intervalle umzustellen. Vielmehr müssen neue Fundamente gegossen und Masten installiert werden.

Die Kreuzung im Stadtteil Vorhalle gilt als Unfallschwerpunkt. Immer wieder wurden dort in der Vergangenheit Fußgänger angefahren oder es kam zu Blechschäden. Vor allem Peter Timm, der selbst aus Vorhalle stammt, drängt deshalb seit längerem auf eine sichere Verkehrsführung: „Es passieren immer wieder Unfälle. Deshalb muss schnell und baldigst gehandelt werden.“

Die vielbefahrene Kreuzung gehört zu einem der wichtigsten Verkehrspunkte in Vorhalle, schließlich ist die Weststraße in beiden Richtungen zweispurig ausgebaut und Teil der Bundesstraße 226, die von Hagen bis nach Gelsenkirchen führt. Der Verkehr an der Einmündung zur Nöhstraße wurde jahrelang mit der einfachsten aller Ampelschaltungen geregelt: Entweder hatten die Autofahrer auf der Weststraße Grün und die auf der Nöhstraße Rot oder umgekehrt.

Grüner Pfeil für Linksabbieger

Im vorletzten Winter reagierte die Stadt Hagen auf die häufigen Unfälle und richtete ein zusätzliches Ampellicht ein – mit getrenntem grünen Pfeil für Linksabbieger, die seitdem losfahren dürfen, während der Geradeausverkehr aus der Gegenrichtung warten muss.

Allerdings monierte Timm, Mitglied der Bezirksvertretung Nord, schon seinerzeit, dass die Stadt den grünen Pfeil lediglich auf den beiden Ampeln an der Nöhstraße einrichten ließ, während doch die meisten Unfälle beim Abbiegen von der Weststraße geschähen, wo die Ampelanlage ohne grünen Pfeil blieb.

Die zuständige Bezirksregierung in Arnsberg ordnete daraufhin an, den grünen Pfeil auch für Linksabbieger auf der Weststraße anzubringen, da es aus allen Richtungen zu Unfällen unter Beteiligung von Linksabbiegern komme. Diese nun beschlossene, sogenannte Vier-Phasen-Regelung dürfte merklich längere Wartezeiten für Autofahrer mit sich bringen.

Denn zukünftig werden Linksabbieger separat mit Hilfe eines Pfeils grünes Licht erhalten, während die Fahrbahn überquerende Fußgänger keine gleichzeitige Freigabe mehr erhalten. So wird die Unfallgefahr nach Auffassung der Behörden deutlich reduziert.

Auch Fundamente werden ersetzt

Doch um die neuen Ampelphasen zu realisieren, muss auf der Weststraße in Fahrtrichtung Hagen eine weitere Ampel installiert werden, deren Mast über einen drei Meter langen Ausleger verfügt. Und da die bestehenden Masten einbetoniert sind, müssen auch deren Fundamente abgebrochen und neue errichtet werden, die in der Lage sind, einem Masten mit Ausleger Stabilität zu verleihen.

Das Angebot einer Baufirma liegt bereits vor, doch hat die Stadt Hagen aus verwaltungstechnischen Gründen noch keine Freigabe für den Beginn der Arbeiten gegeben. Wenn es so weit ist, kommt auf jeden Fall ein weitere Ampel ins Spiel – eine Baustellenampel, die den Verkehr während der Bauarbeiten regelt. Auch auf die Sperrung einzelner Spuren müssen sich Autofahrer während der Arbeiten gefasst machen.

Wenn die Vier-Phasen-Variante schließlich eingerichtet ist, sollte die Zahl der Unfälle an der Kreuzung – darauf setzt nicht nur Peter Timm – merklich zurückgehen. Andererseits müssen Autofahrer demnächst erheblich länger auf grünes Licht warten.

