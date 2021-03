Neue Aufzüge und frischer Anstrich für Hagener Hauptbahnhof

Im Hagener Hauptbahnhof sind einige Renovierungsmaßnahmen bereits realisiert worden. So wurden die Wände in der Empfangshalle­ bis zur Höhe des angebrachten Taubennetzes und einzelne Wandflächen in der Unterführung gestrichen. Weitere Maßnahmen, unter anderem die Erneuerung der Aufzüge, stehen noch an.