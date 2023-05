Neue Busspur zum Emilienplatz: Noch weniger Platz für Autos

Hagen. Vorrang für Busse in Hagen: Auf dem Weg vom Landgericht zum Emilienplatz soll es eine Busspur geben. Was den ÖPNV außerdem beschleunigen soll.

Der Öffentliche Personennahverkehr in Hagen soll schneller werden. Eine Maßnahme vin vielen: eine eigene Spur für Busse zwischen dem Landgericht und dem Emilienplatz.

Die Planungsverwaltung der Stadt in Zusammenarbeit mit der Hagener Straßenbahn ein ganzes Bündel von kleineren und größeren Maßnahmen zusammengestellt und mit der Politik darüber beraten.

Umsetzung in zwei Jahren

Ein Bestandteil der Prioritätenliste: eine eigene Busspur zwischen dem Landgericht und dem Emilienplatz. Auf der viel frequentierten Haupteinfallstraße in Richtung Innenstadt würden Busse dann erheblich schneller als bislang vorankommen. Die Verwaltung rechnet mit Kosten zwischen 90.000 und 120.000 Euro. Eine Umsetzung kommt aber erst im übernächsten Jahr in Frage.

Schon in diesem Jahr soll hingegen die Decke der Busspuren am Hauptbahnhof saniert werden. Grund sind tiefe Spurrillen, die sich im Lauf der Jahre gebildet haben. Kosten: rund 100.000 Euro.

Haltestelle wird ausgebaut

Mit rund 200.000 Euro die kostspieligste Maßnahme: An der Haltestelle Elmarweg in Eilpe in der Krähnockenstraße sollen 2024 Haltesteige entstehen. Außerdem sollen Wartehäuschen aufgestellt werden. Bislang gleicht diese Haltestelle eher einem Provisorium. Bürgersteige fehlen, die Masten der Haltestellenschilder stehen direkt am Fahrbahnrand.

Weil auch Busse am Ende der Frankfurter Straße zu häufig im Stau stehen, soll die Busspur stadteinwärts verlängert werden. Sie soll kurz hinter der Mühlenstraße beginnen. Kosten: 50.000 Euro. Umgesetzt werden soll diese Maßnahme im kommenden Jahr.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen