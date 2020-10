Die Stadt Hagen hat erneut ihre Allgemeinverfügung überarbeitet, die die in der neuen Coronaschutzverordnung des Landes NRW vom vergangenen Samstag vorgeschriebenen Maßnahmen für Hagen umsetzt. Aktuell befindet sich Hagen in „Gefährdungsstufe 2“.

Die wesentlichen Regelungen hat die Stadtredaktion in der unten stehenden Grafik in einfachen Worten dargestellt. Erst wenn der jeweilige Inzidenzwert an sieben Tagen am Stück unterschritten wird, kann die Gefährdungsstufe wieder aufgelöst werden. Hagen hat die Inzidenz von 50 seit einiger Zeit überschritten.

Eine generelle Maskenpflicht in der Hagener Öffentlichkeit ist nicht verpflichtend

Veranstaltungen und Versammlungen mit mehr als 100 Personen dürfen jetzt nur noch mit einem genehmigten Hygienekonzept durchgeführt werden, das mindestens drei Tage vor der Veranstaltung der Stadt Hagen vorliegen muss. Private Zusammenkünfte und Feiern außerhalb der eigenen vier Wände dürfen maximal mit zehn Personen stattfinden. Feiern ab fünf Personen müssen vorab beim Ordnungsamt der Stadt Hagen angezeigt werden.

Aber: Zusammenkünfte und Feiern in Privatwohnungen beziehungsweise auf Privatgrundstücken sind von dieser Regel nicht betroffen, der Krisenstab der Stadt Hagen rät allerdings dringend, im privaten Bereich mit maximal zehn Personen zusammenzukommen. Die Zahl der Hausstände sei dabei übrigens nicht ausschlaggebend. Eine generelle Maskenpflicht in der Öffentlichkeit ist nicht verpflichtend. Die Maske möge aber immer dann getragen werden, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne.