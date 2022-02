Anna Zacharias und Jürgen Walczysko von der Point-of-care Hagen GmbH vor dem neuen Drive-in-Testzentrum auf dem Höing in Hagen.

Pandemie Neue Corona-Teststelle auf dem Höing in Hagen eingerichtet

Hagen. Auf dem Höing bzw. dem Otto-Ackermann-Platz in Hagen gibt es eine neue Drive-In-Teststelle. Aber: Anwohner dürfen dort nicht parken.

Eine neue Corona-Teststelle wurde am Sonntagabend auf dem Höing/Otto-Ackermann-Platz in Hagen eingerichtet. Sie ist bis zum 31. März täglich geöffnet.

Die Drive-In-Teststelle wurde eingerichtet, um die bestehende Struktur für PCR-Tests in Hagen zu ergänzen, teilte Sabrina Grube von der Point of Care Hagen GmbH, die die Tests organisiert, mit.

Geöffnet ist die Teststelle montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 8 bis 14 Uhr. Testen lassen kann man sich mit oder ohne Online-Anmeldung (ohne Anmeldung bedeutet: 15 Minuten Wartezeit vor Ort nach dem Test).

PCR-Tests, Selbstzahler-PCR-Tests und NAT-Tests

Analog zur PCR-Teststelle am Kirchenberg-Stadion in Hohenlimburg werden auf dem Otto-Ackermann-Platz sowohl Schnelltests als auch PCR-Tests, aber auch Selbstzahler-PCR-Tests und NAT-Tests angeboten. Auch Fußgänger sind willkommen. „Sie müssen nur bitte auf die Autos aufpassen, damit sie gesehen werden“, so Sabrina Grube.

Buchungen für den Höing können unter www.höing-testet.de vorgenommen werden.

Einen dringenden Hinweis möchte Sabrina Grube an die Anwohner des Otto-Ackermann-Platzes geben: „Der Platz wird lediglich für den Teststellen-Betrieb geöffnet und die Schranken abends wieder geschlossen.“ Es sei daher während der gesamten Betriebszeit nicht gestattet, auf dem Platz zu parken: „Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.“

Die PCR-Test-Zeiten in Hohenlimburg am Kirchenberg-Stadion werden ab heutigen Montag nur noch morgens stattfinden und entfallen somit im Nachmittagsbereich. Antigen-Schnelltests und PCR-Tests sind am Kirchenberg somit montags bis freitags von 7 bis 11.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 8 bis 11.30 Uhr möglich. Buchungen hierfür sind unter www.hohenlimburg-testet.de möglich.

Ende März beginnt Aufbau der Osterkirmes

Alle weiteren Antigen-Schnelltest- und PCR-Test-Angebote finden Interessierte auf der Internetseite www.hagen-testet.de.

Die Einrichtung der Teststelle auf dem Höing ist laut Sabrina Grube mit dem Hagener Gesundheitsamt abgesprochen. Dass sie nur bis zum 31. März bestehen bleibt, hängt mit der Hagener Osterkirmes zusammen, deren Aufbau dann beginnt. Sollte es das Gesundheitsamt für notwendig erachten, dass nach der Osterkirmes die Teststelle weiterhin gebraucht wird, werde man auf den Otto-Ackermann-Platz zurückkehren, so Sabrina Grube.

