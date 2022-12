Neue Heizung hilft im Hagener Rathaus beim Energiesparen

Energieeinsparungen sind das Gebot der Stunde: Im Hagener Rathaus gelingt dies mit der Hilfe einer neuen Heizungsanlage.

Eine der ersten Bürgerpflichten in diesem Jahr lautet, beim Energieverbrauch ordentlich auf die Bremse zu treten. Dabei geht es nicht bloß um die Schonung des eigenen Geldbeutels. Vielmehr soll durch ein Herunterregulieren der Heizungsthermostate zugleich erreicht werden, dass dem Kriegstreiber in Moskau nicht unnötig viel Öl abgekauft werden muss. Zugleich sollen die mühselig gefüllten Gasspeicher so gut gefüllt bleiben, dass am besten gleich noch eine kleine Reserve für den nächsten Winter übrig bleibt.

20 bis 30 Prozent Einsparung lautet die ehrgeizige Zielvorgabe, die gerne aus der Hauptstadt auch nach Hagen herüber hallt. Ein Anspruch, den man zumindest im Rathaus für kaum erreichbar hält. Zumal es vor allem Schulen sind, die seitens der Kommune geheizt werden, und dort möchte man die Kinder nun wahrlich nicht in den Bibbermodus versetzen. Hinzu kommt, dass die meisten kommunalen Gebäude zuletzt dank diverser Konjunkturpakete fleißig energetisch ertüchtigt wurden, sodass gigantische Energieersparnisse ohnehin kaum mehr aus dem kommunalen Immobilien-Portfolio herauskitzelbar sind.

Dennoch gibt es jetzt einen Teilerfolg aus dem Rathaus I, also aus den City-Verwaltungsbüros, zu vermelden: Dort wurde mit Blick auf den November zuletzt der Gasverbrauch auf 160.000 kWh reduziert, obwohl der Durchschnitt der vergangenen Jahre bei 285.000 kWh lag. Ein wahrlich rasanter Erfolg.

Teil der Wahrheit ist aber auch, dass der November 2022 vergleichsweise kuschelig ausgefallen ist, so dass es eher leicht fiel, sich beim Heizen Enthaltsamkeit zu verordnen. Dennoch glaubt die städtischen Gebäudewirtschaft, den Verbrauch – wetterbereinigt – um immerhin 15 Prozent reduziert zu haben. Als Grund dafür wird jedoch nicht bloß das fatalistische Gebaren der Rathausbediensteten genannt, sondern vor allem die Qualität der neuen Heizungsanlage. Diese musste nach der Flutung der Kellerräume mit schlammigem Volmewasser nach der Jahrhundertflut 2021 ausgewechselt werden. Mit der neuen Technik lässt sich offenkundig deutlich sparsamer die notwendige Bürostubenwärme erzeugen.

