Neue Kita in Breckerfeld: Kinder ziehen bald ein

Die Kita Abenteuerland in Breckerfeld ist fast fertig. Im Dezember sollen die ersten Kinder und Erzieherinnen einziehen.

Breckerfeld Die ersten Kinder werden noch im Dezember in die neue Kindertagesstätte Abenteuerland einziehen. Am Ende sind hier zwei Gruppen untergebracht.

Die Kindertagesstätte Abenteuerland in Breckerfeld steht kurz vor der Fertigstellung. „Die ersten Kinder werden noch im Dezember einziehen“, so Bürgermeister André Dahlhaus. Bisher seien diese in der städtischen Kita Lummerland untergebracht.

Auch die neue Einrichtung, die im hinteren Teil des Parks am Schulzentrum entstanden ist, befindet sich in Trägerschaft der Stadt Breckerfeld. Zunächst werden zwei Gruppen in den Flachbau einziehen. Eine spätere Erweiterung des Gebäudes und damit ein Ausbau des Kindergartens ist möglich.

Eltern und Kinder spazieren zur Baustelle

Fünf Erzieherinnen und ein Erzieher sollen sich zunächst in der Elefanten-Gruppe und in der Kuh-Gruppe vorerst um 30 Kinder kommen. Eine davon ist Mareike Schöneberg, eine Gevelsbergerin, die die Einrichtung leitet. Schöneberg und ihr Team haben die Arbeit bereits aufgenommen. „Wir haben viele Elternbesuche gemacht“, sagt Mareike Schöneberg, „man merkt, wie sehr sich die Familien auf die Eröffnung der Einrichtung freuen. Sie spazieren immer wieder zur Baustelle und gucken, wie weit die Arbeiten schon voran sind.“

Bis März wird in der Kita Abenteuerland auf 40 Kinder aufgestockt – alle im Alter zwischen zwei und sechs Jahren.

