Neue Methode: Mediziner retten verkalkte Gefäße von Hagener

Team aus 18 Ärzten

Prof. Dr. Harilaos Bogossian (45) ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Rhythmologie in Haspe. Er hat dort vor dreieinhalb Jahren ein Team aus 18 Ärztinnen und Ärzten übernommen.

Neben der langjährigen Erfahrung in der Behandlung der Koronaren Herzerkrankung und der Behandlung von Patienten mit Herzinfarkt, machte er sich einen Namen als Experte für die Behandlung von Herzrhythmusstörungen. So verlieh ihm die Europäische Herzrhythmus-Gesellschaft den Titel „Fellow of the European Heart Rhythm Association (FEHRA)“.

2009 promovierte Bogossian und erhielt den Doktor-Titel, 2017 folgte der Titel des Privatdozenten - nach jahrelanger Kooperation und Vorlesungen an der Uni Witten-Herdecke. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf Elektrophysiologie und Elektrokardiogramm (EKG).