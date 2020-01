Neue Mieter: Wippermann-Passage in Hagen erfindet sich neu

Nachdem das Stadtarchiv nach 20 Jahren die Wippermann-Passage an der Eilper Straße verlassen hat, standen große Teile der historischen und ehemaligen Fertigungsstätte der Kettenfabrik Wippermann leer. Vermutlich hätte der Auszug eines solchen Ankermieters über drei Etagen und fast 3000 Quadratmeter so manchen Besitzer finanziell aus der Bahn geworfen. Doch an der Eilper Straße zeichnet sich ab, dass nahezu alle Flächen mit neuen und modernen Konzepten wieder belegt werden können. Ein Gebäude erfindet sich völlig neu.

Im Zuge einer öffentlich-privaten Partnerschaft war das Stadtarchiv Ende der 90er-Jahre in die damals umgebaute Wippermann-Passage eingezogen. Die einstige Fertigungsstätte ist in Besitz von Dr. Stephan Gerber, Geschäftsführer des Unternehmens Wippermanns. „Zum einen sind die Gebäude seit über 100 Jahren im Familienbesitz des Unternehmens und zum anderen ist es ökonomisch überhaupt nicht interessant, ein Gebäude zu veräußern, in dem unter anderem große museale Flächen freistehen“, erwidert Gerber auf die Frage, ob er nach dem Wegzug des Stadtarchivs auf das WBH-Gelände an der Eilper Straße an einen Verkauf der Passage gedacht habe.

Kein finanzieller Druck

Da ohnehin kein finanzieller Druck bestehe, über eine Veräußerung nachzudenken, entschied sich Gerber mit der Hilfe von Makler Jens Stephan Kemke dafür, das Gebäude-Ensemble weiterzuentwickeln. „Wir stehen kurz davor, alle Flächen neu vermietet zu haben“, sagt Kemke bei einem Rundgang. Dabei durften viele künftige Mieter ihrer räumlichen Fantasie durchaus freien Raum lassen. Auf einst großen Freiflächen entstanden moderne Büroräumlichkeiten. Das Interessante dabei: Fast alle Interessenten kommen aus Hagen. „Viele erkennen die Chance dieser Räumlichkeiten, für die man in Dortmund oder Köln locker 12 Euro pro Quadratmeter erzielen könnte. Hier sind es 6,50 Euro“, so Kemke.

Makler Jens Stephan Kemke in einer der größeren Flächen, die bald neu vermietet werden. Foto: Michael Kleinrensing

Rahmenbedingungen, die große Unternehmen wie Swisslife (Lebensversicherungskonzern) oder Randstad (Personaldienstleister) aktuell sehr interessieren. Ein Unternehmen, das Lokführer ausbildet und ein Hohenlimburger Stahlhandel ziehen ebenfalls zeitnah ein. Zu den vorhandenen Mietern gehören ein Personaltrainer, die Hagenring-Galerie, eine Rechtsanwaltskanzlei sowie die „MStage Tanzschule“ von Mona Stöcker. In der dritten Etage findet man die Haus Hohenlimburg GmbH, eine psychotherapeutische Einrichtung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Tages-Bistro ist angedacht

Auch auf der ehemaligen Restaurant-Fläche im Erdgeschoss, wo früher Betriebe wie das „Milius“ oder die „Osteria aus Apulien“ beheimatet waren, soll sich gastronomisch wieder etwas tun. „Aber kein klassisches Restaurant“, sagt Makler Stephan Kemke, „wir denken eher an ein Back-Café oder Tagesrestaurant, von dem vor allem die Menschen profitieren sollen, die hier in der Passage arbeiten werden.“

Umbau der Wippermann-Fertigungsstätten zur heutigen Passage in den 90er-Jahren. Foto: Michael Kleinrensing

Sollte es letztlich noch kleinere Freiflächen geben, ist dort ein Co-Working-Konzept angedacht. Freiberufler oder Startups arbeiten dabei in gemeinsamen Räumlichkeiten und profitieren in dieser räumlichen Nähe voneinander.