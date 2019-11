Neue Oper im Theater Hagen verspricht eine „tolle Party“

In diesem Jahr hätte Jacques Offenbach seinen 200. Geburtstag gefeiert. Grund für das Hagener Theater, den deutsch-französischen Komponisten zu feiern. Im vergangenen Jahr bereits mit der Operette „Pariser Leben“, und nun zum Ausklang des Offenbach-Jahrs mit der Oper „Hoffmanns Erzählungen“.

Das Werk mit einer Spieldauer von gut zweieinhalb Stunden (inklusive Pause) wird in französischer Sprache mit deutschen Übertexten auf die Bühne gebracht und feiert am Samstag, 30. November, Premiere im Großen Haus. Die Besucher der Phantastischen Oper in fünf Akten sehen die Inszenierung von Francis Hüsers in der Fassung von Choudens-Guiraud von 1907, die als Publikumsliebling gilt.

„Wir haben uns für diese Fassung entschieden, da sie als ,freie Fassung’, mit der man uneingeschränkt arbeiten kann, gilt“, erklärt Intendant Hüsers.

Komponist Offenbach verwendet die Erzählungen des deutschen romantischen Dichters E.T.A. Hoffmann beziehungsweise ein Schauspiel, das 30 Jahre nach dem Tod des Dichters herausgebracht wurde, als Vorlage für seine Oper. Es handelt sich übrigens um Offenbachs letztes Werk, das unvollendet blieb und erst nach seinem Tod in Paris (1881) uraufgeführt wurde.

E.T.A. Hoffmann gilt als Dichter, der gern die Gesetze der Logik und Vernunft außer Kraft setzte,

Info Noch Karten für Samstag Nach der Premiere gibt es von „Hoffmanns Erzählungen“ bis April 2020 noch zehn weitere Vorstellungen, außerdem wird in Remscheid ein Gastspiel gegeben. Für die Premiere am Samstag, 30. November, um 19.30 Uhr gibt es noch Karten. Öffnungszeiten der Theaterkasse: dienstags bis freitags 10 bis 19 Uhr, samstags 10 bis 15 Uhr. Die Inszenierung wird durch die Bürgerstiftung der Theaterfreunde Hagen gefördert.

Phantasiewesen erschuf und sich häufig mit dem Wahnsinn beschäftigte. In der Inszenierung von Francis Hüsers wird der Blickwinkel des Dichters mit der Perspektive von drei Frauen, die ihn zum Spiel herausfordern, konfrontiert. Olympia (Cristina Piccardi) ist eine Art Automatenmensch, Antonia (Angela Davis) besetzt den Part der Sängerin, und Giulietta (Netta Or) mimt eine Prostituierte. In der Hüsers-Inszenierung erfindet nicht Hoffmann die Frauenfiguren, sondern die Frauen „erfinden“ den Dichter. „Ich spiele mit zwei Realitäten. Die eine Realitätsebene liegt in der Gegenwart, die andere im Jahr 1907“, sagt Hüsers. Auch die Kostüme von Katharina Weissenborn greifen beide Zeitschienen auf. Der Chor trägt historische Kostüme und Frisuren, die übrigen Akteure aktuelle Garderobe.

Ensemblestück im besten Sinne

Generalmusikdirektor Joseph Trafton zeichnet für die Musik, die er als „tolle Party gemischt mit opernhaften Melodien“ bezeichnet, verantwortlich. „Offenbach ist ja eigentlich einer der bekanntesten Operetten-Komponisten, und das spiegelt sich in seiner Oper, die durch große Leichtigkeit besticht, wider“, schwärmt Trafton. „Hoffmanns Erzählungen“ sei ein Ensemblestück im besten Sinne, wie die Besetzung mit fast allen Ensemblemitgliedern zeige. Bekannte Kompositionen wie die „Barcarole“ (beinahe ein Ohrwurm) und getragene Stücke wechseln sich ab, „die Oper ist abwechslungsreich, amüsant und lustvoll“, verspricht Hüsers.