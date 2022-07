Neue Pfarrerin in Hagen-Haspe:„Es ist das Richtige für mich“

Friederike Paroth ist in einem Gottesdienst in der Hasper Kirche in ihr Amt als Gemeindepfarrerin der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Haspe eingeführt worden.

Haspe. Friederike Paroth komplettiert das Pfarrteam in Haspe. Ihren Lebensweg prägten auch maßgeblich ihre Eltern, das Pfarrer-Ehepaar Schwerdtfeger.

„Es lief dann doch auf Theologie hinaus.“ Als Pfarrerin Friederike Paroth ihre Geschichte erzählt, klingt es fast so, als hätte sie sich erstmal zu wehren versucht – gegen einen Beruf, der ihr eigentlich mit in die Wiege gelegt wurde. Jetzt ist sie von Superintendent Henning Waskönig in ihr Amt als Gemeindepfarrerin in der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Haspe eingeführt worden. „Ich freue mich sehr auf diese Arbeit“, sagt die Theologin. „Es ist das Richtige für mich.“

„Du trittst an und machst dich stark dafür, dass Gottes gutes Wirken nicht vergessen wird, dass die Menschen erfahren, spüren, sich erinnern, wie freundlich Gott ist, dass er Sünden vergibt, dass er Gebrechen heilt, dass er Krönchen, die hinunterfallen, wieder aufrichtet und festmacht. Das soll und wird deine Aufgabe sein“, sagte Superintendent Henning Waskönig in seiner Ansprache. „Ich wünsche dir von Herzen, dass dein Mund fröhlich bleibt und Gott dir deine Kräfte erhält. Du wirst beides brauchen“, so der Theologe weiter. „Und die Menschen in Haspe werden es zu schätzen wissen, dass du für sie da bist: dass du mit ihnen lachst, mit ihnen weinst, mit ihnen lebst, mit ihnen feierst, mit ihnen betest. Gott segne dich und deinen Dienst.“

Zunächst ein anderer Lebensweg

Aufgewachsen ist Friederike Paroth als Pfarrkind in Wehringhausen, in der Paulusgemeinde, als Tochter des Pfarrehepaars Elke und Martin Schwerdtfeger. „Das hat mich natürlich sehr geprägt und auf einen Weg gebracht.“ Nach dem Abitur schlägt sie aber zunächst einen anderen ein: Arbeit in der Eventbranche, Studium der Medienwissenschaft und der Germanistik. „In dieser Zeit habe ich aber schon intensiv bei der Evangelischen Jugend mitgearbeitet, das Jugendzentrum Paulazzo mit aufgebaut, die Jugendbegegnung 2010 in Indonesien mitorganisiert.“

Irgendwann sei dann klar gewesen: „Ich möchte doch Pfarrerin werden.“ Paroth studiert Theologie in Wuppertal und Bochum, macht ihr Vikariat in Iserlohn und legt im Frühjahr 2020 ihr 2. theologisches Examen ab. Als sie ihren Probedienst in Ende absolviert, ist sie bereits zweifache Mutter. Zuletzt hat sie in der Lydia-Kirchengemeinde gearbeitet. Jetzt wird der Hasper Spielbrink zum Lebensmittelpunkt ihrer Familie werden. „Ich freue mich sehr auf die Menschen hier und auf die Stadtteilstruktur, die mir aus Wehringhausen vertraut ist“, so Friederike Paroth.

Gemeinde in der Nachbarschaft der Gemeinde ihrer Kindheit

Dass ihre Gemeinde in der Nachbarschaft der Gemeinde ihrer Kindheit liegt, freut die zweifache Mutter. „Dass es auf beruflicher Ebene künftig eine gewachsene Verbindung zur Paulusgemeinde geben wird, finde ich schön“, sagt sie. Die Nachfolgerin ihrer Eltern in Wehringhausen zu werden, kam für die Pfarrerin übrigens nicht in Frage. „Aus diesen Fußstapfen wäre ich nicht rausgekommen. Das wäre für keinen von uns gut gewesen“, ist sie sich sicher. In der Partnerschaftspflege zu Indonesien, die vor allem in der Pauluskirchengemeinde liegt, möchte sie weiter aktiv sein. Für ihre Arbeit in Haspe ist Friederike Paroth vor allem wichtig, „Kirche sichtbarer, die gute Arbeit erkennbar zu machen“, sagt die Theologin.

In ihrer Predigt bezog sich die neue Hasper Gemeindepfarrerin auf eine Passage aus dem Buch der Sprüche („Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, so wird er dich recht führen.“ Sprüche 3,5) und nahm damit das Vertrauen auf Gott in den Blick. „In meinem Leben habe ich schon oft erfahren, dass sich eine neue Tür auftut, wenn ich selber keine Lösung mehr weiß“, so Friederike Paroth. „Hier hat sich jetzt eine neue Tür aufgetan. Und das ist wunderbar.“

