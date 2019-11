Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Plätze seit 2014

Während es 2014 insgesamt 5901 Betreuungsplätze in Hagen gab, sind es in diesem Jahr schon rund 7000. Neben neuen Kindergärten wurden zehn Großtagespflegestellen, in denen zwei oder drei Tagesmütter bis zu neun Kinder betreuen, eingerichtet. Zudem gibt es mehr einzeln tätige Tagesmütter mit bis zu fünf Kindern.