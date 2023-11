Neue Weichen: Deswegen fallen Züge aus

Wegen Streckenarbeiten fällt der RE 16 (hier am Bahnhof Hohenlimburg) an drei Wochenenden im November aus. Stattdessen fahren Busse.

Hohenlimburg Die Bahn erneuert mehrere Weichen auf der Ruhr-Sieg-Strecke - mit Folgen für den Zugverkehr zwischen Hagen und Hohenlimburg.

Sechs Weichen tauscht die Deutsche Bahn an drei Wochenenden im November in Hagen-Halden aus - mit Folgen für den Bahnverkehr: Es geht um die Wochenenden 10. bis 13. November, 17. bis 20. November sowie 24. bis 27. November. Da fallen die Züge der Linie RE 16 jeweils durchgehend ab Freitags, 22 Uhr, bis Montags, 4 Uhr, zwischen Hohenlimburg und Hagen Hbf aus und stattdessen fahren Busse. Auch die Züge der Linie RB 91 zwischen Iserlohn-Letmathe und Hagen Hbf fallen aus und dafür werden Busse eingesetzt, so die Bahn in einer Mitteilung.

RE 34 entfällt

Die Züge der Linie RE 34 entfallen ebenfalls zwischen Iserlohn-Letmathe und Dortmund Hbf. Alternativ können Fahrgäste die Ersatzbusse der Linie RB 91 zwischen Iserlohn-Letmathe und Hagen Hbf nutzen. Zwischen Hagen Hbf und Dortmund Hbf stehen die Züge der Linien RE 4 und S 5 zur Verfügung.

Halt in Plettenberg fällt aus

Am Wochenende vom 18. November, 20 Uhr, bis 19. November, 12 Uhr, können zudem einige Züge der RE 34 und RB 91 nicht in Plettenberg halten. Hier fahren ersatzweise Taxis ab Plettenberg bis Werdohl bzw. Finnentrop. Zusätzlich stehen den Fahrgästen zwischen Plettenberg und Werdohl die Busse der Linie S 2 zur Verfügung.

Einschränkung im Fernverkehr

Im Fernverkehr entfallen laut Bahn die Züge der IC-Linie Frankfurt–Siegen–Dortmund/Münster im Abschnitt zwischen Siegen und Dortmund bzw. Münster. An den Wochenenden des 18./19. November und 25./26. November wirken sich die Arbeiten kaum auf die Fernverkehrszüge aus. Sie verkehren größtenteils ohne Einschränkungen. Einzelne Fahrten können sich jedoch um bis zu 15 Minuten verlängern.

Infos in der App

Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, über die App „DB Bauarbeiten“ sowie unter zuginfo.nrw abrufbar.

Strecke erneuert

Die Weichen in dem Streckenabschnitt bei Hagen-Halden werden erneuert im Zuge der Modernisierung der Ruhr-Sieg-Strecke. Darüber hinaus nutzen die Bauteams die Streckensperrung für weitere Instandhaltungsarbeiten.

