Einkaufen Neuer Gutschein für Breckerfeld: So funktioniert‘s

Breckerfeld Den Einkaufsgutschein für Breckerfeld gibt es schon lange. Es hat sich aber auch etwas verändert. Die Hintergründe:

Seit über 15 Jahren gibt es ihn schon - der Einkaufsgutschein des Stadtmarketings Breckerfeld hat sich über die Jahre als beliebtes Geschenk etabliert. „Ganz klar: Durch die flexiblen Werte (ab 10,00 Euro) ist für jeden, der etwas verschenken möchte, etwas dabei - egal ob zum Geburtstag der Nachbarin, ob zur Golden Hochzeit oder zum 3. Platz beim TuS-Mauerlauf“, erklärt Tim Buck vom Stadtmarketing.

Auf der interaktiven Karte (https://karte.breckerfeld.de/coupon) können alle Gutschein-Annahmestellen nebst Öffnungszeiten eingesehen werden. Seit zehn Jahren gibt es auch eine Scheckkarten-Variante. Während auf der gedruckten Version jeder beliebige Wert vorgegeben werden kann, gibt es die Karten mit festen Werten in Höhe von 10-, 15- und 25 Euro. Nach zehn Jahren wurde das Design der Karten nun in Zusammenarbeit mit Christof Wippermann erneuert.

Verkauf im Lokalladen und Rathaus

Der Gutschein kann in den Verkaufsstellen im Rathaus oder im Lokalladen in Breckerfeld erworben werden. Übrigens: Das Stadtmarketing verdient an dem Gutschein kein Geld. Jeder eingelöste Gutschein kommt dem einzelnen lokalen Gewerbebetreibenden zugute.

