Verkehr Neuer Verein in Hagen setzt sich für Fußgänger ein

Hagen. Der Verein FUSS setzt sich seit 1985 für die Belange von Fußgängern ein. Jetzt hat er eine Ortsgruppe in Hagen.

Jetzt gibt es auch in Hagen eine Ortsgruppe des Vereins FUSS, der sich für die Belange von Fußgängern im Straßenverkehr einsetzt. Mitglieder aus Hagen, die dem Verein, der sich „FUSS e.V. – Fachverband Fußverkehr Deutschland“ nennt, schon länger angehören, haben die Ortsgruppe jetzt ins Lebengerufen. Deren Sprecher ist Matthias Täufer: „Die Bedeutung von Fußverkehr für eine Stadt wird immer noch unterschätzt und bei der Verkehrsplanung einfach übersehen.“

Dabei sei jeder und jede täglich im Fußverkehr unterwegs: auf dem Weg zum Einkaufen oder zur Arbeit, beim Spazierengehen, auf dem Schulweg, zur Bushaltestelle und sogar auf dem Weg von und zum Parkplatz. Es gebe in Hagen knapp 200.000 Fußgänger, aber genau null Menschen, die Fußverkehr planten, so Täufer: „Wir wollen die Bedingungen für diese wichtige Form der Mobilität in Hagen verbessern. Zu Fuß gehen ist unschlagbar simpel, sozial, gesund, gut fürs Klima und beansprucht keine versiegelten Flächen für Parkplätze oder Umgehungsstraßen.“ Bei kurzen Entfernungen sei es zudem die schnellste Art ans Ziel zu kommen.

Gleichwertige Verkehrsform

Der Verein FUSS Hagen setzt sich unter anderem dafür ein, den Fußverkehr neben Rad, Öffentlichem Nahverkehr und motorisiertem Verkehr als gleichwichtige Verkehrsform anzuerkennen und zu unterstützen. Die Sicherheit im Fußverkehr müsse höchste Priorität bekommen, Ziel müsse die „Vision zero” sein, womit null Tote und Schwerverletzte gemeint sind.

Zudem fordert der Verein, für den Fußverkehr barrierefreie Netze, einfache Straßenquerungen und ausreichende Flächen zur Verfügung zu stellen, die Gehen, Begegnen und Verweilen ermöglichen.

Die Mitglieder in der Hagener Ortsgruppeengagieren sich auch bei verkehrswende-hagen.de. Fußverkehrsinteressierte sind herzlich willkommen und können sich an Matthias Täufer, hagen@fuss-ev.de, wenden.

FUSS e. V. vertritt seit 1985 die Interessen von Fußgängern in Deutschland. Bei allen Fragen zum Fußverkehr ist der Verein Ansprechpartner für Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit. Er erarbeitet Stellungnahmen und schlägt Änderungen für Gesetze und Richtlinien vor und kooperiert mit Verbänden, die sich mit Rad-, Bus- und Bahnverkehr befassen, weil Gehen als wichtigster Baustein nachhaltiger Mobilität nicht isoliert betrachtet werden könne.

Vielfältige Informationen, u. a. Handlungsleitfaden für kommunale Fußverkehrsstrategien, Fußverkehrs-Checks und Fußverkehrs-Audits, finden sich auf www.fuss-ev.de.

