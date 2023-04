Soziales Neues Familienbüro in Hagen unterstützt Menschen im Alltag

Hagen. Das neue Familienbüro Hagen West, das u.a. von der Stadtverwaltung getragen wird, kümmert sich kostenfrei um die Bedürfnisse von Familien.

Die Kindertagesstätte Spielbrink und die Johanniter-Kita Römers Hof bilden als Verbundpartner das neue Familienzentrum Hagen-West in Haspe.

Schon länger bieten die beiden Einrichtungen in Kooperation mit der Stadt Hagen das Angebot der Familienbegleitung an. Ab sofort gibt es aber ganz neue Möglichkeiten der Beratung und Unterstützung: Mit der Eröffnung des neuen Familienbüros Hagen West hat die Stadtverwaltung gemeinsam mit der evangelischen Jugendhilfe Iserlohn-Hagen, einer Tochtergesellschaft der Diakonie Mark-Ruhr, und den Johannitern am Spielbrink eine Anlaufstelle geschaffen, die sich kostenfrei um die Bedürfnisse von Familien kümmert.

Das neue Büro ist in der Spielbrinkstraße 6 zu finden und richtet sich ausdrücklich nicht nur an die Eltern bzw. Familien der beiden Kindergärten. „Wir sind Ansprechpartner für den gesamten Sozialraum und möchten eine zusätzliche wichtige Stütze im Beratungs- und Hilfesystem für ratsuchende Familien sein“, sagt Familienbegleiterin Katja Buschinski.

Unkomplizierte Unterstützung

„Es ist schön, dass wir mit vereinten Kräften diese Kooperation zwischen der Johanniter-Unfall-Hilfe und der Diakonie Mark-Ruhr auf regionaler Ebene in die Wege leiten konnten“, ergänzt Yvonne Lange, Fachbereichsleiterin für Kindertagesstätten im Regionalverband Ruhr-Lippe der Johanniter.

„Mit dem neuen Familienbüro wollen wir Familien bei vielen Herausforderungen des täglichen Lebens begleiten und unterstützen. Wir sind von Herzen dabei und möchten dazu beitragen, dass sich Familien gut aufgehoben und beraten fühlen“, sagen die Einrichtungsleiterinnen Nadja Zecher-Voigt und Sevgi Gürel.

Unkomplizierte Unterstützung erhalten Familien fortan zum Beispiel bei Anträgen zum Wohn-, Kinder- und Elterngeld, Anträgen in Schulen oder dem Jobcenter, Bürgergeld-Angelegenheiten oder Hilfe bei der Suche nach einem Platz in einem Kindergarten. Auch Begleitung bei Behördengängen ist möglich. Das Familienbüro hat eine Schnittstellen- und Lotsenfunktion und ist erste Anlaufstelle bei Problemen, vermittelt und stellt Kontakte her, um Familien zu unterstützen. „Wir helfen den Familien auch bei etwaigen Sprachbarrieren“, erklärt Katja Buschinski.

Beratung für werdende Mütter

Ebenfalls im Familienbüro ist ein Hilfe- und Beratungsangebot für werdende Mütter sowie Familien von Kindern bis drei Jahren zeitweise vorzufinden. Zwei Familienhebammen und eine Familienkinderkrankenpflegerin der Jugendhilfe Iserlohn-Hagen unterstützen und beraten während der Schwangerschaft, der Geburt des Kindes sowie bei Fragen zur Entwicklung, Ernährung oder Pflege. „Wir wollen Familien entlasten und sind aufsuchend tätig. Das bedeutet, dass wir bei unserer Arbeit die Familien und Kleinkinder zu Hause besuchen“, sagt Familienhebamme Sabine Stock.

Finanziert wird das Familienbüro aus Mitteln der Stadt Hagen, die das Angebot im Rahmen des präventiven Kinderschutzes für das gesamte Stadtgebiet entwickelt hat und damit gute Erfahrungen sammeln konnte.

Kontakt und Sprechzeiten:

Kontakt: Familienbüro Hagen West, Spielbrinkstraße 6, 58135 Hagen

Sprech- und Öffnungszeiten des Familienbüros: montags 14 bis 17 Uhr, dienstags 12.30 bis 14 Uhr, mittwochs nach Vereinbarung, donnerstags 9 bis 12 Uhr.

