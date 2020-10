Neues Hotel am Hagener Hauptbahnhof eröffnet

Hagen-Mitte. Wen das Amical Hotel am Bahnhof in Hagen anspricht und was eine Übernachtung im Einzel- oder Doppelzimmer kostet.

Frischer Wind im ehemaligen Gloriakino am Hauptbahnhof: In dem seit etwa fünf Jahren leerstehenden Gebäude werden seit kurzem Gäste, die in Hagen übernachten wollen, begrüßt. Im Amical Hotel, so der Name der neuen Beherbergungsstätte, finden maximal 40 Gäste Platz.

„Wir sind ein kleines, überschaubares Haus“, sagt Nadine Vogel. Die Hoteldirektorin hat im Amical Hotel in Wuppertal ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau absolviert, dann dort einige Jahre im Angestelltenverhältnis gearbeitet und führt nun das neue Amical Hotel in Hagen.

Charme des Kinos aufgegriffen

Die 27-Jährige hat den Gebäudekomplex von der Gloria-Real-Estate GmbH gepachtet. „Mir war wichtig, den Charme des alten Kinos aufzugreifen“, sagt Nadine Vogel und liefert Beispiele: „Die Lampen im Frühstücksraum bestehen aus alten Filmrollen, in der Hotel-Lobby stoßen die Gäste auf eine klassische Popcorn-Maschine, und die Zimmer sind mit Kinoplakaten – unter anderem von „Titanic“ – ausstaffiert.“

Cineastische Einrichtungsdetails erinnern überall im Hotel an die einstige Nutzung des Gebäudes. Foto: Yvonne Hinz

Der große Gloria-Kinosaal wird vom Hotel nicht mitgenutzt, „einen der kleineren Kinosäle möchten wir für Veranstaltungen oder Tagungen nutzen“, sagt Nadine Vogel.

Alle Zimmer sind ähnlich ausgestattet, sprich, vom Stil her hell und dezent gehalten. Ein Einzelzimmer beziehungsweise Doppelzimmer zur Einzelbenutzung kostet pro Übernachtung 49 Euro, ein Doppelzimmer 59 Euro. Frühstück zum Preis von 10 Euro kann optional hinzu gebucht werden.

Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen wird das Frühstück derzeit am Tisch serviert oder kann im Zimmer eingenommen werden. Wenn sich die Covid-19-Lage normalisiert hat, wird im Frühstücksbereich ein Buffet­ aufgebaut.

Ein Restaurant gibt es im Hotel nicht, „wer abends eine Kleinigkeit essen möchte, dem bereiten wir eine Pizza oder Flammkuchen zu. Gegessen werden kann in der Lobby oder auf dem Zimmer“, sagt Nadine Vogel, die das Hotel mit drei Mitarbeitern und einer Auszubildenden betreibt.

Unmittelbare Nähe zum Hauptbahnhof

Die 20 Zimmer verteilen sich über die vier Etagen des Gebäudes, alle Zimmer liegen auf Seite der Straße Am Hauptbahnhof, sind also nicht dem durch lauten Straßenverkehr geprägten Graf-von-Galen-Ring zugewandt. Das Hotel im unteren Preissegment richtet sich an Handwerker, Geschäftsleute, an Reisende, die ihren Zug verpasst haben, an Touristen und an Cineasten. „Unser Kapital ist die unmittelbare Nähe zum Bahnhof“, unterstreicht die Hoteldirektorin, „und bis in die Fußgängerzone sind es auch nur etwa 1000 Meter­.“

Im ehemaligen Gloriakino in der Straße Am Hauptbahnhof hat das Amical Hotel neu eröffnet. 40 Gäste finden hier Platz. Foto: Yvonne Hinz

Ursprünglich war die Eröffnung des Amical Hotels für Anfang Oktober geplant. „Doch die Abnahme seitens des Bauordnungsamtes war problemlos, es gab nichts zu beanstanden, daraufhin haben wir uns kurzerhand entschlossen, schon am 23. September an den Start zu gehen“, blickt Nadine Vogel zufrieden zurück. https://www.wp.de/staedte/hagen/hagen-saxx-gruppe-eroeffnet-nobel-hotel-im-feuervogel-haus-id230640220.html

Wie die Geschäfte bis jetzt und inmitten der Corona-Zeit laufen? „Ich bin tatsächlich zufrieden. Am vergangenen Wochenende waren wir ausgebucht. Unter der Woche sind unsere stärksten Tage montags, dienstags und mittwochs – da übernachten viele Geschäftsleute bei uns.“

Preise inklusive WLAN Das Hotel mit 20 Zimmern befindet sich in der Straße Am Hauptbahnhof 3b. WLAN sowie Kaffe- und Teezubehör sind in allen Zimmern im Übernachtungspreis inbegriffen. Das Hotel verfügt über keine eigenen Parkplätze, allerdings kann der große Parkplatz der Deutschen Bahn in unmittelbarer Nähe genutzt werden. Der 24-Stunden-Tarif beträgt 3 Euro.

Was die 27-Jährige noch plant? „Wenn wir erst richtig im Tritt sind, richten wir noch eine Bar und eine Außenterrasse ein.“