Neuinfizierte: Teils deutlicher Rückgang in Hagens Bezirken

Hohenlimburg. So sehen die Infektionszahlen aktuell in den einzelnen Hagener Stadtbezirken aus. Überall sinken die Werte.

Die Zahl der Neuinfizierten und die Inzidenzen in den Bezirken geht zurück. Wie die Stadt Hagen in ihrer wöchentlichen Mitteilung zu Corona-Zahlen aus den Bezirken mitteilt, haben sich zwischen dem 18. und 24. Mai insgesamt 30 Personen aus Hohenlimburg neu mit dem Corona-Virus infiziert. Die Inzidenz für Hohenlimburg (28.307 Einwohner) sank leicht von 109,5 in der Vorwoche auf derzeit 106. Bei der Zahl der Neuinfizierten liegt Hohenlimburg diese Woche unter den Bezirken im Mittelfeld. Am wenigsten Neuinfizierte gab es in Eilpe/Dahl. Dort haben sich in der zurückliegenden Woche nur sechs Personen neu mit Corona infiziert. Die Inzidenz in dem Bezirk deutlich sank von 176,1 in der Vorwoche auf nun 36,4.

Höchstzahl aus Hagen-Mitte

Der Bezirk Hagen-Mitte verzeichnet mit 124 Personen weiterhin die Höchstzahl an Neuinfizierten im Stadtgebiet. 186 Neuinfizierte waren es dort in der Vorwoche. Die Inzidenz in dem bevölkerungsreichsten Hagener Stadtbezirk (77441 Einwohner) sank von 240,2 auf 160,1. Der Bezirk Haspe ( hatte zwischen dem 18. und 24. Mai insgesamt 54 Neuinfizierte. In dem Stadtteil mit 29.746 Einwohnern sank die Inzidenz von 255,5 auf 181,5. Der Bezirk Hagen-Nord hat insgesamt 27 Neuinfizierte zu verzeichnen. Die Inzidenz im Bezirk (36725 Einwohner) geht von 130,7 auf aktuell 73,5 zurück.

