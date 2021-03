Neun Etappen ab Frankstraße

Der Hasper Passionsweg startet im Gemeindehaus an der Frankstraße mit der ersten Station unter dem Eingang des evangelischen Zentrums. Von dort aus geht es weiter zur zweiten Station an der Kita Sonnenschein an der Waldecker Straße.

Die nächste Etappe führt über die Ennepe hinweg und unter dem Bahnhof Heubing hindurch den Berg hinauf zum Grundstück Auf dem Gelling 33. Weiter geht es über die Hasencleverstraße in Richtung Kursbrink (Haus Nr. 20), wo auf einer Wiese schon von Ferne das Jerusalemer Stadttor sichtbar wird.

Der Straße folgend mündet die Strecke in den Talweg und weiter zur Einmündung Schülinghauser Straße/Auf der Halle und somit zur fünften Station. Den Berg hinab über die Büddingstraße geht es zur sechsten Station auf dem Evangelischen Friedhof – vom Parkplatz aus gleich rechts.

Die drittletzte Anlaufstelle ist letztlich die kleine evangelische Kapelle auf dem Friedhof, bevor es über die Büddinghardt zur vorletzten Etappe zu Steinmetz Jüng geht. Das Ziel ist letztlich am Gemeindezentrum Frankstraße der kleine Gemeindegarten hinter der Immobilie.