In der Berichterstattung über Corona verwenden Experten und Politiker viele Fremdwörter und Abkürzungen. Im Video werden die häufigsten Corona-Begriffe erklärt.

Coronavirus Corona in Hagen: 109 Neuinfektionen, Inzidenzwert steigt

Hagen. Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Hagen wieder gestiegen. Der Inzidenzwert liegt am Samstag laut RKI bei bei 197,2.

In Hagen liegt der Inzidenzwert am Samstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 197,2. Die Stadt meldete am Freitag 196,6 (Donnerstag: 176,5).

Aktuell sind 567 Menschen in Hagen mit dem Coronavirus infiziert (Stand Freitag, 30. Oktober, 0 Uhr), 109 Neuinfektionen kamen innerhalb eines Tages dazu. 18 Menschen sind in Hagen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Davon war in sechs Fällen die Corona-Infektion nicht die Todesursache.

Die Zahl der Genesenen ist auf 1041 gestiegen, sie hat sich um 8 erhöht (Stand Freitag).

Die Allgemeinverfügung wurde in der vergangenen Woche geändert, und damit gelten in Hagen neue Maßnahmen: Diese Regeln gelten jetzt.

Das Corona-Virus breitet sich in Hagen weiter aus. Nach Angaben der Stadt liegt der Inzidenzwert aktuell bei 196,6. Aktuell sind 567 Menschen in Hagen mit dem Corona-Virus infiziert. Das sind 101 Fälle mehr als am Vortag.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag, dass die 7-Tages-Inzidenz in Hagen weiter gestiegen sei und nun bei 197,2 liege. Die Zahl der bestätigten Coronainfektionen in Hagen sei damit seit Beginn der Pandemie im März auf 1598 Fälle gestiegen.

Nach dem Corona-Gipfel am Mittwoch könnten auch hier im Stadtgebiet wieder Verschärfungen der Regeln greifen. Mit Blick auf die Infektionszahlen hat der Krisenstab der Stadt Hagen am Mittwoch bereits den Weihnachtsmarkt abgesagt. Außerdem drohen Schließungen in der Gastronomie, die Schließung von Kulturstätten und Beschränkungen im Einzelhandel. Hagener Händler und Gastronomen blicken mit Sorge auf den anstehenden „Lockdown“.

Ausbruch in mehreren Altenheimen

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie verschärft wieder die Infektionslage in Hagener Alten- und Pflegeeinrichtungen.

Acht Häuser waren bereits in der zweiten Welle betroffen, an sieben Standorten werden nach Angaben von Dr. Anjali Scholten, Leiterin des Hagener Gesundheitsamtes, zurzeit noch Fälle registriert. Ein Blick auf die Situation in Hagen (Stand Dienstagnachmittag).

Noch viele Maskenverweigerer auf den Straßen

Ein Rundgang durch die Hagener Innenstadt und am Bahnhof zeigen Probleme auf: Seit einigen Tagen gilt dort Maskenpflicht. Doch noch ignorieren viele die neuen Regeln in Hagen.

Corona in Hagen: Maskenpflicht in der City und am Bahnhof

Der Krisenstab hat in Hagen verschärfte Maßnahmen beschlossen. Ab Samstag, 0 Uhr, gilt deswegen in weiten Bereichen der Hagener Innenstadt und am Bahnhofsvorplatz eine durchgängige Maskenpflicht. Weiter Informationen dazu gibt es hier.

Corona in Hagen: Besuchsverbot in Krankenhäusern

Weil die Infektionszahlen in Hagen weiterhin steigen, haben die Hagener Krankenhäuser jetzt einen Besuchsstopp verhängt. Weitere Informationen dazu gibt es hier.

In Hagen gelten neue Regeln

Die Stadt Hagen hat erneut ihre Allgemeinverfügung überarbeitet, die die in der neuen Coronaschutzverordnung des Landes NRW vom vergangenen Samstag vorgeschriebenen Maßnahmen für Hagen umsetzt. Aktuell befindet sich Hagen in „Gefährdungsstufe 2“. >>> Die neuen Regeln im Überblick

Der Krisenstab der Stadt Hagen beobachtet die Entwicklungen der Infektionszahlen fortlaufend und passt die Regeln dem örtlichen Infektionsgeschehen bei Bedarf an. Alle Informationen rund um das aktuelle Infektionsgeschehen in Hagen gibt es auf www.hagen.de/corona. Bei Rückfragen steht das Team der Telefonhotline „Hagen Direkt“ unter 02331/207-5000 zur Verfügung.

