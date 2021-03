„Nicht beschämen, sondern gemeinsam nach Lösungen suchen“

Pfarrer Henning Waskönig wirbt für den respektvollen Umgang miteinander.

Vor einigen Tagen gab es in den Nachrichten wieder Bilder von Anti-Corona-Demonstrationen. In einem Bericht war ein wütender Bürger zu sehen, der „Schämt euch!“ in die Kamera rief. Wem genau dieser Ausruf galt, weiß ich nicht. Er passt aber zu den Empörungswellen, die über die Verantwortlichen in der Politik derzeit hinweg rollen: Das Impfen geschieht zu langsam. Auch die angekündigten Schnelltests sind nicht in ausreichendem Maße vorhanden. Die Freiheitsrechte der Menschen sind und bleiben eingeschränkt. Und dann die Abgeordneten, die sich in der Krise unrechtmäßig finanziell bereichert haben. Die Empörung ist groß und die Kritik häufig berechtigt.

Und trotzdem stört mich der Ausruf: „Schämt euch!“ Vermutlich liegt das daran, dass jede Kritik anständig vorgetragen werden muss. Und hierzu gehört immer die wichtige Unterscheidung zwischen einer Person und ihrem Tun. Die Taten eines Menschen können und müssen kritisch kommentiert werden. Die Person aber sollte dabei keinen Schaden nehmen. Daher waren die Wüstenväter, eine frühe mönchische Bewegung, stark darauf beachtet, andere nicht zu beschämen. Denn hierin erkannten sie die Herabsetzung des Gegenübers. Diese sollte vermieden werden. Außerdem führt sie nicht zum gewünschten Ziel.

So ist zum Beispiel folgende Begebenheit überliefert: Als einmal der Altvater Johannes mit anderen Brüdern von der sketischen Wüste herabstieg, verirrte sich ihr Führer, denn es war Nacht. Da sagten die Brüder zum Abbas Johannes: „Was sollen wir tun, Vater, da der Bruder den Weg verfehlt hat? Dass wir nur auf dieser Irrfahrt nicht sterben?“ Der Greis antwortete ihnen: „Wenn wir es ihm sagen, dann schmerzt und beschämt es ihn. Aber gebt acht, ich will mich erschöpft stellen und sagen: ich kann nicht mehr weitergehen, sondern bleibe hier bis zum Morgen.“ Und er macht es so. Darauf sagten die andern: „Auch wir gehen nicht mehr weiter, sondern bleiben bei dir sitzen.“ Und so blieben sie sitzen bis zum Morgen und gaben so dem Bruder keinen Anstoß.

Natürlich müssen fehlerhafte Entscheidungen korrigiert werden. Möglichst schnell, damit Irrfahrten gestoppt und richtige Wege eingeschlagen werden. Der Schaden ist so klein wie möglich zu halten. Was hilft in solchen Momenten? Die irrenden Personen zu beschämen, tut es nicht. Vielmehr sollte im Licht eines neuen Tages gemeinsam nach anderen Lösungen gesucht werden.

Henning Waskönig ist Pfarrer und Synodalassessor im Ev. Kirchenkreis Hagen