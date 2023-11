Innenstadt Nicht in Hagen: Zara glänzt in Rotterdam

Hagen Zara eröffnet in Rotterdam einen Mega-Laden. Metropolen sind angesagt. Und was wird aus der früheren Zara-Fläche in der Rathaus-Galerie Hagen?

Dass der lokale EInzelhandel komplett am Boden liegt, stimmt nicht ganz. So schmücken sich Hochfrequenz-Standorte - was für ein schönes Wort! - immer mehr heraus und locken dadurch Einzelhandelsketten, die dort Flagship-Stores eröffnen. In diesen schicken Vorzeigeobjekten kommt dann tatsächlich ein Shopping-Erlebnis auf. Und die Kasse klingelt ordentlich.

Weltweit größte Filiale

Zara zum Beispiel (genau, der Anbieter für junge Mode war auch mal mit einem Laden in Hagen vertreten) geht genau diesen Weg. Der spanische Filialist setzt seine Expansionsstrategie fort und eröffnet riesige Geschäfte an besagten Hochfrequenz-Standorten. So hat Zara jetzt in Rotterdam seine weltweit größte Filiale eröffnet - über vier Etagen auf insgesamt 9000 Quadratmetern Fläche und erstmals mit einem integrierten Café.

Früher wichtiger Ankermieter in der Rathaus-Galerie

Und in Hagen? Da bleibt Zara, früher wichtiger Ankermieter in der Rathaus-Galerie, Geschichte. Anfang 2022 (also vor knapp zwei Jahren) hatte das Unternehmen erklärt, dass es sich dazu entschlossen habe, seine Filiale in der Volmestadt aufgrund fehlender Öffnungsperspektiven nach der Hochwasserkatastrophe aufzugeben.

Die Zara-Filiale in Hagen ist seit langem geschlossen. Foto: Michael Kleinrensing / WP Michael Kleinrensing

Derber Nackenschlag

Die Botschaft war damals ein derber Nackenschlag für Hagen, für die Einkaufspassage und vor allem für die früher in der Zara-Filiale beschäftigten 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit knapp acht Monaten hat die insolvente Rathaus-Galerie zwar wieder geöffnet, doch die einstige Zara-Fläche (der besonders bei jungen Leuten beliebte Laden erstreckte sich über zwei Etagen) liegt noch immer brach.

Hochfrequenz-Standort für Billig-Bäcker

Wen wundert’s? Für Anbieter von Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Dinge des täglichen Bedarfs im normalen Preissegment ist Hagen schon lange kein Pflaster mehr. Eher ein Hochfrequenz-Standort für Billig-Bäcker, Dönerbuden und Ein-Euro-Shops. Von Rotterdam liegt Hagen eben im wahrsten Sinne des Wortes meilenweilt entfernt.

