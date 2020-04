Auf eine Ausnahmesituation wie die Corona-Krise ist unser Schulsystem nicht vorbereitet. Und da das Virus noch nicht als besiegt gilt, wäre es zu früh, den Schulbetrieb am kommenden Montag wieder in vollem Umfang aufzunehmen. Dazu fehlt es allenthalben an den notwendigen hygienischen und organisatorischen Voraussetzungen. Es sind zum Beispiel nicht genügend Masken vorhanden, um Lehrer und Busfahrer ausreichend zu schützen.

In Hagen kommt hinzu, dass die räumlichen Voraussetzungen fehlen, um den angesagten Mindestabstand zwischen zwei oder mehreren Personen einzuhalten. Angesichts der mangelnden Raumressourcen ist es nicht möglich, die Klassen aufzuteilen und den Unterricht in kleineren Gruppen fortzusetzen.

Deshalb ist es richtig, mit der Wiederaufnahme des Unterrichts noch etwas zu warten. Und die Schulen anschließend vor allem für Schüler, die vor Abschlussprüfungen stehen, zu öffnen.