NKD: Die letzten Tage des Billiganbieters in der City

Vor fünf Jahren ging die NKD-Filiale in der Hagener Innenstadt an den Start. Bald schließt der Laden. Und die NKD-Geschäfte in der Nähe?

Hagen Die NKD-Filiale in der City schließt. Schnäppchenjäger kommen auf ihre Kosten. Ob es dreiste oder schlaue Kunden sind, fragt sich Yvonne Hinz.

Zugegeben, wenn ich die Leute an den Wühltischen sehe, bin ich hin- und hergerissen. Irgendwie wirkt das Ganze beinahe wie Leichenfledderei. Andererseits ist es doch gut, wenn der Abverkauf läuft, oder etwa nicht?

Letzter Öffnungstag am 2. Januar

Ich spiele auf NKD an; der Billiganbieter für Bekleidung und Accessoires in der Elberfelder Straße 37a in Hagen macht zu. „Unser letzter Tag ist am Dienstag, 2. Januar“, sagt eine Mitarbeiterin. Also am Donnerstag, Freitag, Samstag und Dienstag können Schnäppchenjäger und Sparfüchse noch einmal zuschlagen und durch den Laden stöbern. Übrigens steht die Abkürzung NKD für „Niedrig Kalkuliert Discount“.

Alles spottbillig

„Alles 99 Cent“, „Jedes Teil 1,99 Euro“ verkünden die Räumungsverkaufsplakate. Hier ein Ständer mit Drei-Euro-Klamotten, dort ein Regal mit Deko „für einen Heiermann“. Tischläufer, Kissenhüllen, Unterwäsche, Mützen - alles natürlich ausgesucht, aber eben spottbillig.

Die NKD-Filiale in der Elberfelder Straße 37a in Hagen schließt am 2. Januar. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Tja, sehe ich in dem Geschäft nun dutzendweise unsentimentale, dreiste Leichenfledderer oder Leute, die einfach ein Gespür dafür haben, wo man gutes Geld sparen kann? Ich bin noch immer hin- und hergerissen.

Vor knapp fünf Jahren (im Februar 2019) ist NKD in der Hagener Fußgängerzone in dem Ladenlokal, in dem früher das Schuhgeschäft Tamaris beheimatet war, an den Start gegangen.

Nur die NKD-Filiale in der Elberfelder Straße schließt nun, das Geschäft in Haspe in der Vollbrinkstraße 16 bleibt weiterhin bestehen.

Die NKD Group GmbH ist einer der größten Textileinzelhändler in Deutschland und Österreich. Zum Filialnetz, das sich über Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Polen und Tschechien erstreckt, gehören an die 2100 Filialen (Stand: 2023). Davon befinden sich rund 1300 Filialen mit mehr als 6000 Mitarbeitern in Deutschland. Insgesamt sind bei der NKD Group GmbH an die 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Das Warenangebot umfasst Alltags- und Sportbekleidung, Heimtextilien und kleinere Einrichtungsgegenstände im unteren Preissegment. NKD hat mehr als zehn Eigenmarken von Mode, Sport, Kinder- und Babybekleidung bis hin zu Accessoires in seinem Sortiment.

