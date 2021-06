Noch zweimal „ZART“ im Theater Hagen

Foto: Oliver Look / Theater Hagen

Ambre Twardowski, Jeong Min Kim, Gennaro Chianese und Ciro Iorio in der Choreographie „Fragile“ von Marguerite Donlon

Hagen. Noch zweimal ist der Ballettabend „ZART“ vor der Sommerpause im Theater Hagen zu erleben. Für den Besuch gelten bestimmte Voraussetzungen.

Der Ballettabend „Zart“ mit Choreographien von Francesco Vecchione („Jurema“) und Marguerite Donlon („Fragile“) mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Frantz Casséus, Miguel Resende Bastos, Johann Sebastian Bach, Michio Woirgardt sowie Live-Improvisationen von Uroš Ugarković, wird am Mittwoch, 16. Juni (19.30 Uhr) sowie letztmalig am Donnerstag, 24. Juni (19.30 Uhr) im Theater Hagen (Großes Haus) aufgeführt.

Für diesen, von den Ballettfreunden Hagen unterstützten Doppelabend entwickelten Francesco Vecchione und Marguerite Donlon choreographisch Weltentwürfe für ein Miteinander. Sie greifen darin die Ängste, Hoffnungen und Sehnsüchte auf, die uns alle betreffen. Entstanden sind räumlich und tänzerisch zwei bewegende, beinahe komplementäre Sichtweisen – sie verbindet der Blick nach vorne, geprägt von dem Wunsch, das Leben auch unter den Restriktionen der Pandemie einzufordern, der Bedrohung die Lebenslust entgegenzusetzen, visionär, zart aber mutig!

Für den Theaterbesuch muss gemäß der Corona-Schutzverordnung neben dem Ticket und Personalausweis ein vollständiger Impfschutz oder ein negativer Testnachweis von einer offiziellen Teststelle (nicht älter als 48 Stunden) oder ein Nachweis über eine durchlebte Coronainfektion (PCR-Test, mindestens 28 Tage alt, nicht älter als sechs Monate) vorgezeigt werden. Das Tragen einer Maske, auch während der Vorstellung, ist Pflicht.

Reservierungen und Karten an der Theaterkasse unter 207-3218, per E-Mail an theaterkasse@stadt-hagen.de oder online über das Reservierungsformular auf www.theaterhagen.de

