November in Hagen fällt zu kalt und zu trocken aus

Der November lag mit einer Durchschnittstemperatur von 5,1 Grad an der Sternwarte am Eugen-Richter-Turm um 0,4 Grad unter dem langjährigen Mittel der international gültigen Referenzperiode von 1961-1990. Gegenüber der wärmeren Vergleichsperiode von 1981-2010 war es sogar 0,7 Grad kühler. Das Flächenmittel im Stadtgebiet, ermittelt durch die zwölf Wetterstationen im Verbund vom Wetternetz-Hagen, lag mit 5,9 Grad vier Zehntel über dem NRW-Durchschnitt. Am kühlsten war es an der Sternwarte selbst mit 5,1 Grad und am wärmsten im Innenstadtbereich mit 6,6 Grad. Wärmster Ort in NRW war Köln-Stammheim mit 6,9 Grad.

Der Monat startete sehr mild. Die Temperaturen erreichten durchweg zweistellige Höchstwerte. Am 3. wurde in Altenhagen mit 16,4 Grad das Monatsmaximum gemessen. Die Nächte waren meist frostfrei. Ab der zweiten Dekade setzte sich dann allmählich kühleres Wetter mit teils klaren und häufiger frostigen Nächten durch. Die tiefste Temperatur im Stadtgebiet wurde am Morgen des 21. mit -3,2 Grad in Boelerheide gemessen. Bis zum Monatsende konnten im Volmetal insgesamt neun Frosttage und im Nahmertal 21 Tage mit Bodenfrost registriert werden. Zum Monatsende hin bildete sich häufig Nebel, der sich im Tagesverlauf teils nur zögernd auflöste.

Im Nahmertal der meiste Regen

Mit einer Niederschlagsmenge von 84 Litern pro Quadratmeter, gemessen an der Sternwarte am Eugen-Richter-Turm, wurde der langjährige Mittelwert der international gültigen Referenzperiode von 1961-1990 um etwa zehn Prozent unterschritten. An 22 Tagen wurde messbarer Niederschlag beobachtet. Im Nahmertal wurde mit 122 Litern pro Quadratmeter der meiste Niederschlag im Stadtgebiet gemessen, in Boelerheide mit 79 Litern pro Quadratmeter der wenigste. In der Eifel wurde mit 143 Litern pro Quadratmeter der meiste Niederschlag in NRW gemessen.

Mit 59 Sonnenstunden gab rund fünf Prozent mehr Sonne als im langjährigen Mittel zu erwarten gewesen wäre. Zum Vergleich: Der NRW-Durchschnitt lag bei 44 Sonnenstunden mit einem Maximum von 69 Stunden in Aachen. An fünf Tagen gab es überhaupt keinen Sonnenschein.

Der November war nicht so windig wie sein Vormonat. An 19 Tagen wehte der Wind stark (> Windstärke 6) und an fünf Tagen stürmisch (> Windstärke 8). Die Spitzenböen erreichten mit 80 Kilometer pro Stunde Windstärke 9. Auf dem Kahlen Asten traten mit 81 Kilometer pro Stunde die stärksten Böen in NRW innerhalb des Messnetzes des DWD auf.

Aktuelle Wetterdaten und Wetterkameras aus der Stadt gibt es unter www.wetternetz-hagen.de und www.sternwarte-hagen.de