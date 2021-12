Nur noch ein Hausfelder-Taschengeschäft in der Hagener City

Der kleine Hausfelder-Laden in der Kampstraße 2 in Hagen hat seit wenigen Tagen geschlossen. Das größere Geschäft im Sparkassen-Karree bleibt erhalten.

Hagen. Der kleine Hausfelder-Laden in der Kampstraße ist geschlossen, das Hausfelder-Geschäft im Sparkassen-Karree übernimmt die Mitarbeiter von dort.

Seit wenigen Tagen ist das Fachgeschäft Hausfelder in der Kampstraße Geschichte. „Liebe Kunden, Sie finden uns ab sofort im Sparkassen-Karree 3“ verkünden leuchtend gelb-grüne Plakate in den Schaufenstern des Eckladens in 1-a-Citylage.

Hausfelder hat Mietvertrag gekündigt

Der Mietvertrag für das kleine Geschäft für Lederwaren und Reisegepäck, das den Beinamen „Loops“ trug, sei von Hausfelder zum Jahresende gekündigt worden, bestätigt Peter Tondera auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Geschäftsführer der Hausfelder Herbert Tondera GmbH ergänzt: „Wir konzentrieren uns in Hagen auf unsere größere Verkaufsfläche im Sparkassen-Karree.“

Die Mitarbeiterinnen, die bislang in der Kampstraße 2 gearbeitet haben, werden im Sparkassen-Karree weiter beschäftigt, „und offen gesagt dringend benötigt, da wir dort zum Jahresende einige Abgänge in den Ruhestand verzeichnen“, fügt Peter Tondera an.

Das kleine Geschäft in der Kampstraße sei im Hausfelder-Portfolio immer eine Ausnahme gewesen, „alle übrigen zehn Filialen arbeiten auf größeren Flächen und bieten unseren Kunden ein breiteres Sortiment an“, so der Geschäftsführer.

„Hausfelder war in der Kampstraße fast 20 Jahre ansässig“, sagt eine Mitarbeiterin mit ein wenig Wehmut in der Stimme. Doch der Laden im Sparkassen-Karree sei eben größer und zeitgemäßer.

Insgesamt zehn Filialen

Hausfelder ist ein Fachgeschäft, das in dritter Generation geführt wird und neben Taschen und Reisegepäck auch Accessoires wie Gürtel, Geldbörsen, Handschuhe Tücher­, Schals und Tuniken anbietet. Der Verwaltungssitz ist in Dortmund, die zehn Filialen befinden sich in Bocholt, Bochum, Coesfeld, Dortmund, Dülmen, Hagen, Münster, Schwerte, Wuppertal und in Haltern am See.

