Demonstranten von „Fridays for Future“ am Freitagnachmittag im Volkspark Hagen.

Fridays for future Nur wenige Teilnehmer bei der Freitags-Klimademo in Hagen

Hagen. Demonstration im Volkspark: Fridays for future schart längst nicht mehr so viele Teilnehmer hinter sich wie vor einigen Jahren in Hagen.

Die Menschen trudeln langsam auf dem Platz vor der Muschel im Volkspark Hagen ein. Die einen mit Fahnen, die anderen tragen Plakate. Im Hintergrund läuft Musik, die Stimmung ist entspannt. Obwohl es der erste Klimastreik seit langem ist, ist die Resonanz überschaubar. Die Menschen stehen verteilt auf dem Platz, man kann sie fast schon abzählen.

Das Ziel aber bleibt: Der Klimanotstand soll offiziell als Problem anerkannt werden, und man müsse sich weiterhin um die Einhaltung der 1,5 Grad-Grenze bemühen.

Mitglieder verschiedener Verbände – Klimabündnis Hagen, Die Falken und Hatopia – treten nacheinander auf die Bühne. Sie alle kritisieren die Verharmlosung der Probleme, und alle wollen etwas ändern. Es sollen eine Vermögenssteuer und sozialgerechte Maßnahmen eingeführt werden, der Ressourcenverbrauch solle eingedämmt werden. Und ganz weit vorne die Forderungen nach einer Energiewende und einem Fairtrade-Handel.

Allerwelthaus setzt auf Fairtrade

Das Allerwelthaus Hagen, vertreten von Claudia Eckhoff, steht besonders für den fairen Handel. „Fairtrade kann so einfach sein, wir finden davon schon einiges in diversen Drogeriemärkten“, so Eckhoff. Sie ruft dazu auf, im April und September an verschiedenen Workshops teilzunehmen, die vom Allerwelthaus angeboten werden.

Dass am Freitag auch die Busfahrer streiken, sei ein passender Zusammenhang zur Demo, wie Vertreter des sozialistischen Verbandes „Die Falken“ erklären. Das Busnetz müsse ausgebaut werden, gleichzeitig stehe man für einen kostenlosen ÖPNV.

