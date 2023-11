Kunst in Hagen Nuri Irak eröffnet neues Atelier in der Volme-Galerie

Hagen-Mitte In der Hagener Einkaufspassage eröffnet Nuri Irak sein neues Atelier, nach dem er das alte in Haspe verlassen musste. Am Freitag geht es los.

Er hämmert, er pinselt, er ordnet und sortiert. Im Obergeschoss der Volme-Galerie hat der Hagener Künstler Nuri Irak seine neue künstlerische Heimat gefunden. Sein langjähriges Atelier am Hüttenplatz musste er verlassen, weil die Gemeinnpützige Wohnstätten-Genossenschaft in der alten Hüttenplatz-Passage Wohnraum entstehen lassen will. Irak wusste, dass dieser tag irgendwann kommen würde.

Nun hat er nicht mehr so viel Platz wie vorher, glücklich ist er dennoch. „Das ist toll hier für mich in der Volme-Galerie“, sagt der regional sehr rennommierte Maler. Vor allem begenet ihm hier etwas, das er vorher kaum kannte: Laufkundschaft. Und so haben viele neugierige Menschen schon den hals in sein neues Atelier gereckt, um zu schauen, was der Mann da tut. Ein Atelier in einer Einkaufspassage - zumindest sollte das ursprünglich ja mal eine sein - ist eben nicht so alltäglich.

Mit Vorfreude blickt Nuri Irak auf Freitag (24. November). Da eröffnet sein neues Atelier offiziell. Tayfun Belgin, Direktor des Osthaus-Museums wird sie eröffnen. Um 19 Uhr geht es los. Wer gern dabei sein möchte, darf einfach vorbeikommen. Ab Dezember wird das Atelier samstags und montags von 14 bis 18 Uhr geöffnet sein. Und nach Vereinbarung: info@nuri-irak.de

