Neue Info-Schilder an der Lenne in Hohenlimburg weisen auf das Fütterungsverbot für Nutria hin.

„Invasive Art“ Nutria-Plage in Hohenlimburg: Neue Schilder sollen helfen

Hohenlimburg. Nager füttern verboten: Neue Schilder an der Lenne in Hohenlimburg sollen im Einsatz gegen die Nutria-Plage helfen

An der Lenne in Hohenlimburg stehen neuerdings Schilder, die auf das Fütterungsverbot für Nutria hinweisen. Besonders auf Höhe des Lennedamms gedeihen die Tiere seit Jahren prächtig, werden sie doch dort immer wieder von Essensresten gefüttert, die Passanten auf Höhe der Innenstadt ans Ufer werfen.

Nager füttern verboten: Neue Schilder an der Lenne in Hohenlimburg sollen im Einsatz gegen die Nutria-Plage helfen. Foto: Marcel Krombusch / WP Hagen

Fütterungen eindämmen

Die Folge dieser Praxis: Die Tiere vermehren sich explosionsartig, untergraben den Uferbereich und verdrängen heimische Tierarten. Um den Fütterungen einhalt zu gebieten, sollen daher zwei Schilder an der Lenne für das Thema sensibilisieren. Auf das Aufstellen dieser Schilder hatte sich die Bezirksvertretung bereits im April 2021 verständigt.

+++ Lesen Sie auch: Nutrias jetzt auch in der Innenstadt von Hagen gesichtet +++

In der Jagdsaison 2021/22 erlegten die Jäger 26 der Nager, seit 2016 waren es in Hagen insgesamt 145. Die Genehmigung zur Jagd auf die Nutrias wurde bis zum 31. März 2025 verlängert. Die erwachsenen Tiere dürfen vom 1. September bis 28. Februar, Jungtiere jeweils vom 1. Mai bis 28. Februar geschossen werden.

Gebietsfremde Art

Die Europäische Union hat die ursprünglich in Südamerika beheimateten Tiere bereits im Jahr 2016 auf eine Liste gebietsfremder Arten gesetzt. Im gleichen Jahr hatte der Naturschutzbeirat in Hagen erstmals die Genehmigung zur Bestandsregulierung durch Jäger erteilt, da die Nutrias die Dämme an den Gewässern unterhöhlen und ökologisch wertvolle Pflanzen fressen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen