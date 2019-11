Hagen. Es bleibt bei Jamaika: Die Grünen in Hagen unterstützen Erik O. Schulz als Oberbürgermeister-Kandidaten. Das Votum am Freitag fiel deutlich aus.

OB-Wahl in Hagen: Grüne mit großer Mehrheit für Schulz

Die Grünen in Hagen werden Erik O. Schulz als Oberbürgermeister-Kandidaten unterstützen. Das hat Freitagabend eine Mitgliederversammlung mit großer Mehrheit beschlossen. Etwa 80 Prozent stimmten für Amtsinhaber Schulz, der zwar parteilos ist, aber von CDU und FDP unterstützt wird, nur 20 Prozent entfielen auf den SPD-OB-Kandidaten Wolfgang Jörg.

Mit 36 Mitgliedern war die Versammlung allerdings schwächer besucht als es nach der gut besuchten Diskussion mit beiden Kandidaten in der vergangenen Woche zu vermuten gewesen wäre. Die Grünen, so Vorsitzender Rolf Willaredt, wollten mit Schulz nun aber ganz konkrete Vereinbarungen etwa zu Klima- oder Bildungspolitik treffen.

Konkrete politische Vereinbarungen gefordert

Bis zur offiziellen Aufstellungsversammlung Anfang nächsten Jahres sei es zwingend nötig, konkrete politische Vereinbarungen zur Klimapolitik oder Bildungspolitik gemeinsam mit Erik O. Schulz und den anderen Unterstützern der Kandidatur zu treffen, so die Grünen.

„Wir können feststellen, dass Erik O. Schulz eine große Mehrheit der Mitglieder überzeugt hat“, so Rolf Willaredt. „In der laufenden Ratsperiode wurden in der Zusammenarbeit mit OB Schulz viele gute Konzepte entwickelt. Bis zur OB-Aufstellungsversammlung in zwei Monaten geht es darum, mit dem politische Votum der grünen Kreisverbands-Mitglieder mit Erik O. Schulz ganz konkrete Umsetzungsschritte zur Klimawende, zur Mobilitätswende sowie für gute Bildung in Hagen zu vereinbaren.“

Die Co-Sprecherin Christa Stiller-Ludwig ergänzt: „Bis zur offiziellen Aufstellung des Kandidaten müssen wir nun gemeinsam die vorgestellten Ziele zeitlich fixieren und auch mit anderen Unterstützern der Kandidatur in Einklang bringen. Unsere Mitglieder und auch die Bürgerinnen und Bürger sollen frühzeitig wissen, was es genau heißt, mit den Grünen und Erik O. Schulz Hagen lebenswerter zu machen.“