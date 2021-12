Oeger Steinbruch: Prüfungen für tiefere Bohrung laufen schon

Oege. Erste Prüfungen für eine noch tiefere Bohrung in den Oeger Steinbruch hinein laufen bereits. Grundwassermessstellen werden gerade eingerichtet.

Wie berichtet, wollen die Hohenlimburger Kalkwerke (HKW) tiefer in den Boden des Oeger Steinbruchs hinein bohren. Darf der wertvolle Kalkstein bisher nur bis zum Grundwasserspiegel abgebaut werden, sollen künftig auch tiefere Schichten möglich werden, so das Ansinnen des hiesigen Unternehmens. Die Bürger für Hohenlimburg (BfHo) wollten vor der morgigen Ratssitzung von der Verwaltung wissen, was von diesen Plänen dort bekannt ist und ob schon Genehmigungsschritte unternommen wurden.

Grundwassermessstellen werden aktuell erstellt

„Wie tief und in welchen Abbaustufen der Abbau beantragt werden soll, ist zum momentanen Zeitpunkt noch nicht bekannt“, erklärt die Verwaltung vorab. „Da durch die Tiefenerweiterung das Grundwasser angeschnitten wird, ist hier ein wasserrechtliches Planfeststellungverfahren durchzuführen“, heißt es in öffentlicher Stellungnahme. Auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung sei nötig. Ein erster Vorprüftermin mit der angrenzenden Stadt Iserlohn und dem Märkischen Kreis habe bereits im Juli stattgefunden. In Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde im Umweltamt seien unter anderem Standorte für Grundwassermessstellen festgelegt worden. Diese Grundwassermessstellen werden zurzeit erstellt. Das spätere wasserrechtliche Planfeststellungsverfahren wird öffentlich sein.

