Österreicher kaufen Hagener Reika GmbH – Jobs bleiben

Hagen. Der Hagener Maschinen- und Anlagenbauer Reika hat einen neuen Besitzer aus Österreich. Die Arbeitsplätze bleiben erhalten.

Die Reika GmbH & Co. KG, mittelständischer Maschinen- und Anlagenbauer aus Hagen, ist im Zuge einer übertragenden Sanierung durch die Insolvenz- und Sanierungskanzlei AndresPartner verkauft worden. Der Betrieb wird nach Angaben des federführenden Rechtsanwalts Andreas Grund in vollem Umfang am bisherigen Standort in der Tiegelstraße im Lennetal fortgeführt. Erwerber ist die branchenerfahrene ASMAG-Gruppe aus Österreich, zu der auch die Seuthe GmbH mit Sitz in Hemer gehört.

„Die Produktpalette von Reika ergänzt unser Angebot optimal. Wir sind nun in der Lage, die Bedürfnisse unserer Kunden noch besser zu decken“, freut sich Johann Vielhaber, Gründer und Eigentümer von ASMAG. ASMAG hatte sich im geordneten Investorenprozess gegen verschiedene Kaufinteressenten durchgesetzt.

Engagierte Belegschaft

„Wir freuen uns, Reika auf diese Weise zu erhalten und dem Unternehmen damit eine Fortführungsperspektive zu ermöglichen“, sagt Sanierungsexperte Grund, der den Geschäftsbetrieb über den gesamten Zeitraum uneingeschränkt weitergeführt hat. Wesentlich für die erfolgreiche Transaktion, so seine Einschätzung, waren der große Einsatz der Belegschaft sowie die Treue der Kunden, die während des gesamten Verfahrens zum Unternehmen gestanden haben. Über den Kaufpreis und die wirtschaftlichen Einzelheiten haben Käufer und Verkäufer Stillschweigen vereinbart.

Durch die Transaktion sichert der Insolvenzverwalter alle Arbeitsplätze. Mit dem Verkauf gehen alle wesentlichen Vermögensgegenstände wie technische Anlagen und Maschinen auf die ASMAG-Gruppe über. Der wirtschaftliche Übergang erfolgt zum 1. November 2023.

Zum Hintergrund des Deals

Die Reika GmbH & Co. KG hatte im April 2023 Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das zuständige Amtsgericht in Hagen hatte das Verfahren am 1. Juli 2023 eröffnet und Rechtsanwalt Andreas Grund zum Insolvenzverwalter bestellt. Er war zuvor auch als vorläufiger Insolvenzverwalter im Unternehmen.

Reika wurde 1906 als „Maschinenfabrik Reinery“ gegründet. Von Beginn wurden Maschinen und Anlagen für die Rohrverarbeitung für immer schnellere, präzisere und effizientere Produktionsprozesse entwickelt. Heute gehört Reika zu den führenden Herstellern von schlüsselfertigen Rohrbearbeitungsanlagen. Gegenstand sind die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Erzeugnissen im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus einschließlich der Montage, Inbetriebnahme und Service.

Die ASMAG-Gruppe mit der Firmenzentrale im oberösterreichischen Almtal ist eine innovative Unternehmensgruppe, die vorwiegend im Bereich Maschinen- und Anlagenbau für die metallverarbeitende Industrie tätig ist. Mit Firmenstandorten in Österreich, Deutschland, Italien und den USA zählt die weltweit aktive ASMAG-Gruppe zu den führenden Anbietern der Branche.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen