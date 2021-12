Ohne Grund: Unbekannter fällt Bäume im Wald bei Letmathe

In der Nacht von Sonntag auf Montag lag diese gefällte Buche quer über der Landstraße Bürenbrucher Weg. Die Feuerwehr rückte um 2.15 Uhr an, um die Straße frei zu räumen.

Hohenlimburg/Letmathe. Ein Unbekannter fällt grundlos Bäume im Fürstlichen Forst bei Letmathe. Nun musste die Feuerwehr ausrücken – denn ein Baum fiel auf die Straße

Diese Serie an Vorfällen wäre schlicht kurios, hätte sie nicht in der Nacht von Sonntag auf Montag gefährliche Auswüchse erreicht. Um 2.15 Uhr in der Nacht wurden Feuerwehr und Polizei an den Bürenbrucher Weg gerufen, eine Landstraße zwischen Letmathe und Schwerte. Dort lag eine wuchtige, mehrere Meter hohe Buche längs auf der Straße.

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Unbekannter diese Buche an der Landstraße Bürenbrucher Weg gefällt. der Baum fiel direkt auf die Straße und musste von der Feuerwehr zersägt und geräumt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Foto: Marcel Krombusch / WP Hagen

Erster Vorfall im Oktober

Gefällt wurde der Baum mit großer Wahrscheinlichkeit von derselben Person, die ein paar hundert Meter entfernt bereits am 23. Oktober ihre Spuren hinterlassen hat. Förster Oliver Kahl, der das Revier betreut, erinnert sich zurück. „Unser Jagdteam hatte mich angerufen, ob ich irgendwem erlaubt hätte, mit der Motorsäge an Waldwegen zu arbeiten“, sagt Kahl. „Ich sollte mir das mal angucken.“ Was er sah, waren bis zu elf gefällte Eichen und Buchen die auf dem Weg lagen. Dazu Säge-Spuren an weiteren Bäumen.

Unverständnis beim Förster

Kahl schüttelt mit dem Kopf. „Ich weiß nicht, warum man sowas macht. Das gefällte Holz hat der Täter hiergelassen, er war nicht auf Raub aus.“ Seit 15 Jahren sei er Förster, aber so etwas habe er noch nie erlebt. „Durch Sturm, Borkenkäfer und die Dürre vergangener Jahre haben wir schon genug Bäume verloren. Und jetzt haben wir jemanden, der schneidet uns die gesunden Laubbäume auch noch ab.“

Diese Säge-Spuren hinterließ der Unbekannte an einem der Bäume in den Wäldern zwischen Letmathe und Schwerte. Foto: Marcel Krombusch / WP Hagen

Sachbeschädigung am Waldweg

Er meldete die gefällten Bäume bei der Polizei. Der Fall läuft als Sachbeschädigung und blieb dem Förster als ein Ärgernis in Erinnerung. Bis nun, gut einen Monat später, mit dem gefällten Baum an der Landstraße die Sache für ihn eine neue Qualität bekommen hat. Einen Baum zu Fällen auf eine befahrene Landstraße, dazu mitten in der Nacht – „Das ist schlicht brandgefährlich.“

Feuerwehr räumt Straße frei

Zu Schaden kam durch den Baum auf der Straße niemand. Die Feuerwehr sägte noch in der Nacht die massive Buche in kleine Stücke und räumte die Straße wieder frei. Es sei möglich, dass der Baum in Richtung Wald fallen sollte, so Wibke Honselmann, Sprecherin Polizei Märkischer Kreis. Da der Baum aber auf die Straße fiel, handelt es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Polizei ermittelt gegen Täter

In dieser Sache laufen nun die Ermittlungen. Ein Täter konnte noch nicht gefasst werden. Förster Oliver Kahl hofft auf Hinweise, damit der „Baumfrevler“ gefasst wird. Er will die Menschen, die durch den Forst gehen, sensibilisieren. „Bei ordnungsgemäßer Forstwirtschaft schneidet man auch mal gesunde Bäume ab. Diese werden aber auch einer Verwertung zugeführt“, so Kahl. „Gesunde Bäume einfach zu fällen, das ist kleinkriminell. Und der Baum, der auf der Straße gelandet ist, ist eine Straftat.“

Förster Oliver Kahl vom Betrieb Forst Consulting Dreps aus Paderborn bewirtschaftet rund 1000 Hektar Fürstlichen Forst um Hohenlimburg und Letmathe. Foto: Marcel Krombusch

Pflege über Jahrzehnte

Die gefällten Bäume müssten zerkleinert und abtransportiert werden. Viel mehr als Brennholz lasse sich daraus nicht machen. Kahl steht auf dem Waldweg, geht auf einen betroffenen Baumstumpf zu. „Hier stand eine schöne Eiche, gut 20 Meter hoch. Die hätten wir noch Jahrzehnte durchgepflegt.“

Fürstlicher Forst in Letmathe und Hohenlimburg

Der fürstliche Forst in Hohenlimburg und Letmathe erstreckt sich auf rund 1000 Hektar. Das Revier wird seit knapp zwei Jahren von Forstconsulting Dreps betreut, einem Betrieb mit Sitz in Paderborn.

Der Forst um Hohenlimburg ist von den Dürren und der Borkenkäfer-Plage der zurückliegenden Jahre gezeichnet. Mittlerweile gibt es viele kahle Stellen an den Hängen in der Nahmer und Wesselbach. Das tote Holz wird abtransportiert und u.a. nach Asien verschifft.

