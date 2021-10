Der Edeka-Supermarkt Clever an der Fleyer Straße will erweitern. Die Oil-Tankstelle muss dafür weichen.

Einzelhandel OIL-Tankstellen in Hagen schließen, Edeka wird erweitert

Hagen. Die OIL-Tankstelle an der Fleyer Straße in Hagen schließt, dafür wird der Edeka vergrößert. In der Selbecke gibt es einen Marken-Wechsel.

Die beiden OIL-Tankstellen in Hagen werden geschlossen. Während die Tankstelle an der Fleyer Straße Ende des Jahres zugemacht wird, um Platz für eine Erweiterung des benachbarten Edeka-Marktes zu schaffen, ist die Tankstelle in der Selbecke bereits außer Betrieb. Sie wird aber demnächst unter der Marke „Classic“ wieder geöffnet.

Beide Tankstellen wurden von Richard Pszczolkowski betrieben, dessen Pachtverträge auslaufen und nicht verlängert werden. „Die Marke OIL wird es in Hagen dann nicht mehr geben“, so Pszczolkowski, der die beiden Filialen gern weiter betrieben hätte: „Die Umsätze waren in Ordnung, wir hatten viele Stammkunden. Außerdem haben wir attraktive Preise.“

Verkaufsfläche wird erheblich vergrößert

Obwohl die Schließung der Standorte kurz nacheinander erfolgt, sei die Entscheidung jeweils unabhängig voneinander erfolgt, so Pszczolkowski. Es tue ihm leid für die Mitarbeiter an der Fleyer Straße, von denen einige seit Jahrzehnten in der Tankstelle arbeiteten.

Das Betriebsgelände soll nach dem Abriss der Liegenschaften und Zapfsäulen der Erweiterung des angrenzenden Lebensmittelgeschäftes dienen, dessen Verkaufsfläche von 770 auf 1350 Quadratmeter vergrößert wird. „Wir wollen unser Angebot in Sachen Frische und Regionalität ausbauen“, so Marktleiter Michael Clever, der die Edeka-Filiale seit drei Jahren leitet.

Auch das Angebot an veganen Lebensmitteln solle vergrößert werden: „Meine Vision ist, dort ein Lebensmittelgeschäft zu eröffnen, das seinesgleichen sucht.“ Die Beschäftigten in der strak frequentierten Filiale müssten sich daher keine Sorgen um ihre Arbeitsplätze machen: „Eher ist es so, dass wir nach dem Ausbau weitere Mitarbeiter benötigen werden.“

Baurecht muss geändert werden

Werde das Geschäft während der Bauarbeiten geschlossen, würden sich gewiss Beschäftigungsmöglichkeiten an anderen Standorten finden lassen, so Clever, der weitere Edeka-Filialen an der Eppenhauser Straße und in Dahlerbrück betreibt.

Allerdings muss vor einer Umsetzung der Pläne an der Feyer Straße das Baurecht geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden, die entsprechenden Entwürfe der Stadtverwaltung durchlaufen derzeit die politischen Gremien. Städtebauliches Leitziel ist die Förderung der Innenentwicklung im Fleyerviertel.

Nahversorgung langfristig sichern

Die Erweiterung des Lebensmittelmarktes soll der langfristigen Nahversorgung für die umgebende Wohnbevölkerung dienen. Ein Schallgutachten, mit dem u.a. der vom Kundenparkplatz und dem Lkw-Anlieferverkehr ausgehende Lärm untersucht wurde, kommt kaut Stadtverwaltung zu dem Ergebnis, dass „gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse erhalten“ bleiben.

Anders stellt sich die Situation an der Selbecker Straße in Eilpe dar. Die OIL-Tankstelle ist bereits geschlossen und wird derzeit umgebaut. Sie wird als Classic-Tankstelle damit Shop und Bistro von Marcel Göldner, einem ehemaligen Angestellten von Richard Pszczolkowski, wieder eröffnet. „Mir vier Zapfsäulen“, so der neue Pächter. Eröffnung ist am 1. Dezember oder 1. Januar.

