Wehringhausen Lange war das Geschäft für nachhaltige und faire Modeartikel geschlossen. Jetzt ist es wieder da - als Ausbildungsbetrieb.

Finanzielle Gründe infolge der Pandemie zwangen Johannes Müller („Onkel Jo“) dazu, seinen Laden an der Lange Straße in Hagen zu schließen. Doch jetzt ist das Geschäft wieder geöffnet, mit einem neuen Team. Zwei Auszubildende starteten ihre Lehre für Fachpraktiker im Verkauf. An ihrer Seite: die neue Geschäftsführung Annette Jeschak und die evangelische Jugendhilfe Iserlohn-Hagen.

Nach ausreichender Überprüfung durch die Bundesagentur für Arbeit ist „Onkel Jo sein Laden“ anerkannter Ausbildungsbetrieb. Die Räumlichkeiten bieten somit nicht nur die Möglichkeit für ein nachhaltiges Shoppingerlebnis, sondern auch zur pädagogischen Unterstützung. „Der Name bleibt natürlich Programm“, ergänzt die Geschäftsführerin. Auch Johannes Müller ist dankbar, dass der Laden wieder aufblühen kann. „Das ganze Projekt liegt mir sehr am Herzen“, sagt er.

Wiedereröffnung musste lange geplant werden

„Die Vorbereitung der Wiedereröffnung hat über ein halbes Jahr in Beschlag genommen“, berichtet Annette Jeschak. Das Ladenareal musste umgebaut werden, die Kennzeichnung von Fluchtwegen und der Brandschutz wurden nachgerüstet. Auch die Finanzierung hat eine große Rolle gespielt. Die Frage „Wie viele und welche Ressourcen werden benötigt?“, war oft unklar, wie sie erläutert. Es erfolgte eine Sichtung der Ware: „Wir haben uns überlegt, was davon gebraucht und gewollt wird.“

Dabei ist der Gedanke der Nachhaltigkeit geblieben. „Das Konzept des fairen Handels hat sich bewährt“, begründet die neue Geschäftsführerin. Die Wiedereröffnung stellte sich letztlich als „glückliche Fügung“ heraus, da Annette Jeschak und Johannes Müller zufällig in Kontakt kamen. Beide hatten jedoch großes Interesse an der Ausbildung und der Förderung von jungen Fachkräften. Gemeinsam mit den Pädagogen Michael Däz und Marc Schlüter möchte man diesen eine Anlaufstelle bieten, um erste Erfahrungen im Kundenkontakt zu sammeln. So wird der Grundbaustein für die berufliche Zukunft gesetzt.

Corona verhindert Erfolg

Ursprünglich ist Johannes Müller gelernter Einzelhandelskaufmann. Durch Frustration von der Arbeit für andere und den Wunsch nach beruflicher Freiheit wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit. Mit dem Angebot von biologischen Artikeln und Mode spricht er eine moderne und wachsende Zielgruppe an.

Die Wendung kam durch die Corona-Pandemie. Da es keinen Onlineshop gibt, vermarktete er seine Artikel zunächst auf Facebook. Diese liefert er, bei Bedarf, in Hagen und der Umgebung aus. Das Vorhaben bringt jedoch nicht die gewünschten Erfolge. Und so sind auch bei Johannes Müller die letzten Kräfte aufgebraucht. Angehende „finanzielle Schwierigkeiten“ zwingen ihn dazu, das Gewerbe abzumelden.

Es bestand immer Hoffnung

Ganz hat Johannes Müller seinen Laden jedoch nicht aufgegeben. „Die Möglichkeit zum Erhalt des Ladens habe ich immer offen gelassen“, erklärt er. Durch die evangelische Jugendhilfe Iserlohn-Hagen entstand die Möglichkeit, den Betrieb wieder aufzunehmen. Die Nachfrage einer Verkaufsausbildung innerhalb der Wände von „Onkel Jo sein Laden“ bot Johannes Müller eine willkommene Chance. „Ich bin dankbar über die Idee, dass ich mit im Boot bleibe“, sagt er. Die Wiedereröffnung sei nur möglich, weil ihn viele Menschen nach wie vor auf seinem Weg unterstützten.

