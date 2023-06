Alles zu „Hagen karibisch“ und „Elbers Chill & Grill“

Stoßen auf „Hagen karibisch“ an: Mel Rutenhofer von „Beach Projekt“ und Veranstaltungskauffrau Nina Meier.

Hagen. Der Startschuss ist gefallen – das Event „Hagen karibisch" lockt bei freiem Eintritt in die City. Und bei Elbers heißt es „Chill & Grill“.

Appetit auf Meeresfrüchte, Krabben, Meatpie (gefüllten Teig mit Fleisch oder Fisch) oder gebratene Bananen? Dann auf zu „Hagen karibisch“. Das Open-Air-Event startet am heutigen Freitag; ab 18 Uhr gibt es auf der Bühne vor den Geschäften New Yorker und Sinn Gute-Laune-Live-Musik. „Eine Band, die bei uns auftritt, kommt aus Chile, die andere Combo, die auf der Bühne für Stimmung sorgen wird, stammt aus Brasilien“, erzählt Simon Stemmer.

2015 in Hagen gestartet

Er veranstaltet das Open-Air-Event auf dem Friedrich-Ebert-Platz zum sechsten Mal. „2015 sind wir in Hagen gestartet, und seitdem gastieren wir - natürlich mit Ausnahme der Coronazeit – einmal pro Jahr hier auf dem Innenstadt-Platz“, blickt Simon Stemmer zurück.

Der Veranstalter (seine Firma nennt sich Beach Projekt) kommt gern an die Volme, „hier bekomme ich stets Unterstützung“. So stünden Wladimir Tisch, der Vorsitzende der City-Gemeinschaft Hagen, und Simon Kramer, ebenfalls im Vorstand besagter Werbegemeinschaft, immer helfend zur Seite, lobt Stemmer.

Platz füllt sich mehr und mehr

Aber zurück auf den Platz, der sich am Freitag bei Sonnenschein und angenehmer Temperatur mehr und mehr füllte: „Wir haben vier Essensstände aufgebaut“, erläutert der Veranstalter. Konkret: An einem Stand werden Grillhähnchen angeboten, an einem weiteren Stand Bratwurst mit karibischen Saucen. „Zum Beispiel scharf-fruchtige Currysauce mit Ananas“, schwärmt Simon Stemmer.

Auch in den Vorjahren lockte das Event in die Hagener Innenstadt. Foto: Yvonne Hinz / WP

Wer einen süßen Zahn hat, kommt sicherlich am Crêpes-Stand auf seine Kosten, „und an dem Stand vor ,Hopfen und Salz’ wird typisch karibisches Essen angeboten“, ergänzt Stemmer.

27 Tonnen Sand

Und was soll für zusätzliches Urlaubs-Feeling sorgen? Der Veranstalter lacht: „Natürlich die 27 Tonnen Sand, die wir auf einer Fläche auf dem Friedrich-Ebert-Platz verteilt haben. Dort stehen auch 45 Liegestühle, die zum Chillen und Relaxen einladen.“ Und Cocktails sowie alkoholfreie Drinks gibt’s bei „Hagen karibisch“ natürlich auch.

Am Samstag, 3. Juni, geht’s bereits ab 12.30 Uhr los, ab 18 Uhr (bis 22 Uhr) gibt’s Livemusik, und auch am Sonntag, 4. Juni, lockt das Open-Air-Event noch in die City.

Ein weiteres Open-Air-Event lockt

Auch auf dem Elbersgelände (Dödterstraße) in Hagen sind in diesen Tagen Action und Musik angesagt: Von Freitag bis Sonntag, 2. Juni bis 4. Juni, heißt es „Elbershallen Chill & Grill“ mit Cocktails, Grillspezialitäten und DJ-Musik. Der Eintritt ist frei.

