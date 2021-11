Geschlechterspezifische Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat in Corona-Zeiten weiter zugenommen. Mit Leuchtaktionen in Orange wurde im vergangenen Jahr wie hier im Kunstquartier Hagen auf das Thema aufmerksam gemacht.

Gewalt „Orange Days“ in Hagen: Aktionstage gegen Gewalt an Frauen

Hagen. In den Hagener Gaststätten wird im Rahmen der „Orange Days“ für das Thema „Diskriminierung und Gewalt an Frauen“ sensibilisiert.

Vom 25. November bis zum 10. Dezember finden die diesjährigen „Orange Days“ statt. In diesem Zeitraum wird national und international ein starkes Zeichen gegen Diskriminierung von und Gewalt an Frauen gesetzt. Als Frauennetzwerk ist es ein besonderes Anliegen des Soroptimist Internationals (SI) Clubs Hagen darauf aufmerksam zu machen, dass es in Sachen Antidiskriminierung und Gleichberechtigung noch viel zu tun gibt. „Wir sagen laut ,Nein’ gegen Gewalt an und Diskriminierung von Frauen. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass Frauen noch viel zu oft unterdrückt werden, gleichzeitig wollen wir Frauen konkrete Hilfestellung bieten“ sagt SI-Club-Präsidentin Ulla Berns.

Der Hagener SI Club hat sich mit örtlichen Gastronomen zusammengetan. Während der „Orange Days“ werden im Crocodile, Der Rose, Jekyll and Hyde, Kulisse und Extrablatt Bierdeckel und Flyer mit Informationen zu den „Orange Days“ und Anlaufstellen für betroffene Frauen ausgelegt. „Es ist unser Ziel, für das Thema zu sensibilisieren, und wir gehen bewusst an Orte, wo wir viele Menschen erreichen können“, so Berns, „wir freuen uns, dass uns die beteiligten Gastronomen unterstützen und wir gemeinsam die Botschaft der ,Orange Days’ transportieren können.“

Unterstützung für Tanzprojekt

Darüber hinaus nimmt der SI Club Hagen den Aktionszeitraum zum Anlass, das Tanzprojekt von Maria Michala und ihrer Tochter Galini Achille mit einer Spende in Höhe von 2000 Euro zu unterstützen. Die beiden Frauen kooperieren mit Wildwasser. Diesen Verein unterstützt der SI Club Hagen schon seit Jahren, denn die Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Mädchen bietet ein breites Angebotsportfolio an und ist eine wichtige Anlaufstelle gerade in einem Stadtteil wie Wehringhausen mit vielen verschiedenen Herausforderungen.

„Wir sind immer wieder beeindruckt von dem Engagement von Wildwasser, und die Kooperation für die Tanzprojekte ist wieder eine tolle Initiative, um Kinder zu fördern, daher unterstützen wir das gerne finanziell“ , so Berns.

2021 feiert die Mutterorganisation Soroptimist International 100-jährigen Geburtstag. Die „Orange Days“ bilden einen Höhepunkt in diesem Jubiläumsjahr.

Soroptimist International (SI) ist weltweit eine der größten Service-Organisationen berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement. Der SI Club Hagen wurde 1984 gegründet und hat aktuell rund 35 Mitglieder.

+++ Auch lesenswert: Das sind die Corona-Regeln auf dem Hagener Weihnachtsmarkt +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen