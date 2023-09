Ordnungsamt Hagen: Drei Männer krankenhausreif geschlagen

Hagen. Mitarbeiter des Ordnungsamts Hagen landen nach Kontrolle in der Klinik. Der Einsatzbericht liest sich wie eine Bilanz der täglichen Illegalität.

Etwa 100 verschiedene Ordnungswidrigkeiten, 28 Jugendschutzkontrollen und 19 Gewerbeüberprüfungen: Diese und weitere Ergebnisse sind die Bilanz eines gemeinsamen zweitägigen Schwerpunkteinsatzes des Ordnungsamtes Hagen, der Waste Watcher der Stadt Hagen und der Hagener Polizei.

Ziel der Aktion war es, die Präsenz der Einsatzkräfte sichtbar zu erhöhen sowie durch Hinweise und Beschwerden von Bürgern bekannte Bereiche zu überprüfen.

Angriff erfolgt aus dem Nichts

Im Rahmen des Einsatzes griff ein Passant (39) das Team der Verkehrsüberwachung in der Bahnhofstraße anlasslos an. Die Kontrolleure waren gerade dabei, Fußgänger beim Überqueren der Ampel am Graf-von Galen-Ring zu beobachten. Der augenscheinlich alkoholisierte Angreifer, der 1,3 Promille im Blut hatte, konnte nur mit Unterstützung durch Stadtordnungsdienst und Polizei fixiert werden.

Dabei leistete der wild gewordene Mann massiven Widerstand und versuchte, die Mitarbeiter mit Tritten und Kopfstößen zu verletzen. Drei Mitarbeiter des Ordnungsamtes mussten nach dem Angriff im Krankenhaus behandelt werden. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Angreifer in Gewahrsam genommen. Gegen ihn werden nun verschiedene Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Illegales Wett-Terminal neben Kiosk versteckt

Ein besonderer Fund ergab sich an in einem Kiosk in Altenhagen. Dort fanden die Kontrolleure zwischen Mülleimern und Pfandkisten ein Wett-Terminal, an dem die Besucher des Kiosks illegal Wetten abschließen konnten. Der Betreiber des Gerätes konnte vor Ort nicht ermittelt werden; der Kioskbesitzer gab an, nicht verantwortlich für den Wettautomaten zu sein.

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes stellten das Gerät sicher und gaben einen entsprechenden Bericht an die Fachdienststelle Gewerbe der Stadt Hagen weiter. Diese leitet nun weitere Verfahren gegen den Kioskbetreiber ein.

Zahlreiche Verstöße geahndet

Am ersten Tag der Aktion führten die Mitarbeiter insgesamt 104 Bürgergespräche und 53 allgemeine Personenkontrollen durch, zudem überprüften sie fünf Gewerbe. Es wurden 69 Ordnungswidrigkeitsverfahren nach der Straßenverkehrsordnung, drei Verfahren wegen wilden Plakatierens sowie eines nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz festgestellt und eingeleitet.

Die Polizei Hagen konnte am ersten Einsatztag insgesamt drei Strafanzeigen bzw. Strafverfahren wegen verschiedener Delikte verzeichnen, zwei Personen wurden ins Gewahrsam genommen.

Jugendliche konsumieren Lachgas

Am zweiten Kontrolltag überprüften die Einsatzkräfte 14 Gewerbe, führten 134 Bürgergespräche und 63 allgemeine Personenkontrollen durch. 28 Mal wurde der Jugendschutz kontrolliert, davon wurden in zwei Fällen die Eltern wegen des Konsums von Lachgas informiert.

Die Teams sprachen insgesamt 15 Platzverweise wegen auffälliger Verhaltensweisen, Belästigungen von Passanten oder vorangegangenen Ordnungswidrigkeiten aus. In 21 Fällen stellten sie Verstöße nach der Straßenverkehrsordnung fest, zudem wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen eines abgelaufenen TÜVs eingeleitet.

Die Polizei konnte außerdem zwei Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und eine Anzeige wegen Drogenbesitzes verzeichnen.

Der Stadtordnungsdienst sucht übrigens Mitarbeiter, die sein Team unterstützen möchten. Aktuell werden Außendienstmitarbeiter sowie Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten im Ordnungsdienst gesucht.

