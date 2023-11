Ordnungsamt Hagen soll mit Bodycams ausgerüstet werden

Hagen. Sollte das Ordnungsamt in Hagen mit Bodycams auf Streife gehen? Die CDU bringt einen entsprechenden Prüfauftrag ins Spiel.

Die CDU in Hagen überlegt, ob die Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf ihren Streifgängen durch die Stadt zukünftig Bodycams tragen können. „Wir lassen prüfen, mit welchem Aufwand der Hagener Ordnungsdienst mit Körperkameras ausgestattet werden kann“, so Jörg Klepper, Fraktionsvorsitzender der Union im Stadtrat.

Dazu werde er einen Prüfauftrag an den Haupt- und Finanzausschuss des Rates richten, um die entsprechenden Möglichkeiten und Kosten auszuleuchten, so Klepper: „Wir versprechen uns dadurch einen verbesserten Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich für uns im Einsatz sind. Das sollten wir schon aus Fürsorgegründen angehen.“

Klepper beklagt „schwindenden Respekt vor staatlichen Ordnungskräften“

Klepper beobachtet seit Jahren „einen schwindenden Respekt vor staatlichen Ordnungskräften bei bestimmten Gruppen.“ Dieser Trend lasse sich in den vergangenen Jahren im ganzen Bundesgebiet beobachten. Nicht selten würden städtischen Mitarbeiter verbal oder körperlich bedrängt: „Dagegen müssen wir etwas unternehmen“, so der Fraktionschef.

Auch der CDU-Kreisvorsitzende Dennis Rehbein zeigt sich froh, „dass die CDU-geführte NRW-Landesregierung im Sommer 2021 die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen hat. Wir können also rechtssicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kommunalen Ordnungsdienst mit Kameras ausstatten – sowohl an den Fahrzeugen wie auch an den Uniformen.“ Er freue sich, so Rehbein, dass die Fraktion sich ganz im Sinne der Beschlüsse der Kreispartei einsetze.

Seit 2020 sind Hagens Polizeibeamte mit Bodycams ausgerüstet. Sie können die Geräte an ihren kugelsicheren Schutzwesten befestigen. Die Kameras werden flächendeckend eingesetzt – im Wach- und Wechseldienst, wo die Schichten die Geräte einander übergeben, aber auch im Bezirksdienst, bei den Hundeführern und bei den Eingriffs-Trupps.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen