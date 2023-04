Ordnungsamt Hagen untersagt Konzert und versiegelt Halle

Hagen. Ein Rap-Konzert in Hagen wurde im letzten Moment vom Ordnungsamt der Stadt abgeblasen. Dafür gab es Gründe.

Starker Cannabisgeruch hing in der Luft, als Mitarbeiter des Ordnungsamtes Hagen am vergangenen Freitag eine Veranstaltungshalle in Wehringhausen betraten, in der ein Rap-Konzert stattfinden sollte. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf ein Organisationsteam, welches gerade dabei war, das technische Equipment für das Konzert mit 30 bis 50 geladenen Gästen aufzubauen. Wegen des Verdachts auf den Konsum von Rauschgift zogen sie die Polizei hinzu.

Aufgrund massiver baulicher Mängel untersagte das Ordnungsamt die Durchführung des Konzertes, die Halle wurde geräumt und versiegelt. Eingeschaltet wurden auch die Bauaufsichtsbehörde der Stadt Hagen, die Gewerbefachdienststelle und der Vermieter des Objektes.

26 Gaststätten und Betriebe kontrolliert

Unter Federführung der Gewerbefachdienststelle der Stadt Hagen wurden bei einem Sondereinsatz am Freitag weitere 26 Gaststätten und Gewerbebetriebe überprüft. Die Kontrollen dauerten bis tief in die Nacht hinein.

Die Einsatzkräfte waren sowohl in Zivilkleidung als auch uniformiert unterwegs. Schwerpunkte der Kontrolle waren die Bekämpfung der Schwarzarbeit, die Einhaltung der Vorgaben im Hinblick auf die Sicherheit von Besuchern (zum Beispiel Notausgänge, Feuerlöscher, CO-Warnsysteme und Nichtraucherschutz).

Ein besonderes Augenmerk lag auf dem Spielerschutz an Geldspielgeräten, die – so ist es seit einigen Monaten vorgeschrieben – an die zentrale Spielerschutzdatenbank Oasis abgebunden sein müssen. Das soll dem Schutz er Spieler dienen.

Das Team der Stadt Hagen überprüfte 52 Geldspielgeräte, zwölf von ihnen wurden wegen Nichteinhaltung des Spielerschutzes versiegelt. Zudem wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Betreiber eingeleitet.

Des Weiteren überprüfte das Ordnungsamt 34 Personen. Zweimal lag der Verdacht auf Schwarzarbeit vor.

