Ordnungsamt und Polizei in Hagen kontrollieren vier Häuser

Polizei und Ordnungsamt kontrollieren in Hagen regelmäßig Problemimmobilien (hier eine Szene vom Wilhemsplatz in Wehringhausen).

Hagen. Ordnungsamt und Polizei haben am Montag mit Unterstützung weiterer Behörden erneut Problemimmobilien in Hagen überprüft.

Unter Federführung des Ordnungsamtes der Stadt Hagen haben der Stadtordnungsdienst, die Polizei Hagen, die Wohnungsaufsicht sowie die Bauaufsicht am Montag eine gemeinsame Kontrollaktion in Haspe durchgeführt.

Im Fokus der Kontrollen standen Problemimmobilien, insbesondere Wohnungsmissstände, Baumängel und eine mögliche Müll- und Schädlingsproblematik. Insgesamt überprüften die Behörden diesmal vier Objekte.

31 von 53 in den Häusern gemeldeten Personen wurden hinsichtlich ihres Aufenthaltsstatus überprüft. Eine Person sei von Amts wegen abgemeldet worden, teilte die Stadtverwaltung mit. In einem der Häuser wurden aus Sicht der Wohnungsaufsicht drei Mängel festgestellt. Der Eigentümer wird entsprechend aufgefordert, diese zu beheben.

Eigentümer muss Dachkonstruktion sichern

In einer Immobilie registrierte die Bauaufsicht bauliche Mängel. Hier wird der Eigentümer aufgefordert, die Dachkonstruktion zu sichern. Schulverweigerer, eine Vermüllung oder einen Ratten- bzw. Schädlingsbefall fanden die Behördenmitarbeiter nicht vor.

Bei den regelmäßig stattfindenden Kontrollen seien seit dem Jahr 2015 insgesamt 93 Kontrollen in 827 Immobilien durchgeführt und 22.870 gemeldete Personen hinsichtlich des Meldestatus und der Leistungseinstellung überprüft worden, so die Stadt Hagen. Allein in diesem Jahr fielen 38 nicht gemeldete Personen bei den Kontrollen auf.

Weiterhin stellte die Wohnungsaufsicht in diesem Jahr bereits 96 Mängel beziehungsweise Missstände sowie die Bauaufsicht in zwei Fällen gravierende Baumängel fest. In den ersten zwei Monaten dieses Jahres wurden bislang 18 Mängel in Bezug auf eine Müll- und Schädlingsproblematik festgestellt.

Erst am Mittwoch, 9. Februar, war ein heruntergekommenes Wohnhaus an der B7 in Wehringhausen wegen massiven Rattenbefalls und einer damit einhergehenden Gesundheitsgefährdung von der Stadt Hagen für unbewohnbar erklärt worden. Dies geschah in Absprache mit einer Fachfirma für Schädlingsbekämpfung. Die Immobilie wurde von 29 Personen bewohnt, darunter auch Familien mit Kindern. Sie hatten zwei Wochen Zeit, ihre Wohnungen zu verlassen. Das Haus soll abgerissen werden.

